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詹姆斯料成自由球員 傳願談轉投宿敵勇士

發稿時間：2018/02/02 03:22

最新更新：2018/02/02 09:03

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zoom in 外媒報導，美國職籃NBA巨星詹姆斯2018年季後料將拒絕執行價值台幣10億4600萬元的球員選擇權，成為可以選擇去處的自由球員。（圖取自詹姆斯臉書www.facebook.com/LeBron）外媒報導，美國職籃NBA巨星詹姆斯2018年季後料將拒絕執行價值台幣10億4600萬元的球員選擇權，成為可以選擇去處的自由球員。（圖取自詹姆斯臉書www.facebook.com/LeBron）

（中央社紐約1日綜合外電報導）儘管目前八字都還沒一撇，美國職籃NBA巨星「雷霸龍」詹姆斯（LeBron James）放出風聲願意一談，使得他在本季後由克里夫蘭騎士跳槽金州勇士一事似乎至少出現了一點可能性。

路透社報導，詹姆斯今年季後料將拒絕執行價值3560萬美元（台幣10億4600萬元）的球員選擇權，將成為可以選擇去處的自由球員。

體育專業頻道ESPN今晨報導，如果勇士能夠騰出薪資空間提供一份肥約，詹姆斯願意碰面談一談。不過，目前尚無跡象顯示勇士此時計畫採行此一策略。

33歲的詹姆斯本季每場比賽平均拿下26.6分，演出8.7次助攻和抓下7.9個籃板球。他和他的商業團隊渴盼加入強大的球隊，而勇士隊近年來越站越穩，因此讓他產生了興趣。

不過，如今勇士的薪資總額名列NBA第一，達到1億3500萬美元，使得此事的難度增加。可能提高薪資空間的方法包括要明星球員「雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）再減薪，或是採取先簽後換方式，而這可能牽涉到隊中球星湯普森（Klay Thompson）。

本季結束後，湯普森與勇士延長過的合約將只剩一年，他可能也要尋求新的好合約。

至於勇士台柱柯瑞（Stephen Curry），依照合約他將自2019-20年球季開始拿到4000萬美元年薪，直至2021-22年球季。（譯者：林治平）1070202

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