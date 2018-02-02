NBA明星賽愛神缺陣 德拉吉奇遞補

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽18日在洛杉磯舉行，克里夫蘭騎士球星「愛神」洛夫（Kevin Love）因傷無法出賽，聯盟今天宣布由邁阿密熱火後衛德拉吉奇（Goran Dragic）遞補。



路透社報導，一年一度的明星賽本屆在史泰博中心（Staples Center）舉行，NBA理事長席佛（Adam Silver）今天選出德拉吉奇遞補，加入「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）為隊長的一隊。



騎士前鋒洛夫曾5度入選明星賽，1月30日對底特律活塞之戰左手骨折，將休兵6到8週，無法參加本屆明星賽。



遞補進入明星賽的德拉吉奇NBA生涯10年，第一次入選明星賽，同時成為首名在NBA明星賽登場的斯洛維尼亞球員。



德拉吉奇身高6呎3吋（191公分），效力熱火第3個球季，每場平均得17分、4.8次助攻都是全隊最高。熱火目前戰績29勝22敗，在東南組排名第一、東區第4。



德拉吉奇現年31歲，先前效力鳳凰城太陽、休士頓火箭，生涯平均每場13.6分，上季平均每場為熱火貢獻20.3分，創生涯單季新高。



「愛神」洛夫身高6呎10吋（208公分）是由NBA各隊總教練選出的替補球星，分隊選秀時由騎士隊友詹姆斯挑中。德拉吉奇將取代洛夫，明星賽成為詹皇隊的一員。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070202