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NBA明星賽愛神缺陣 德拉吉奇遞補

發稿時間：2018/02/02 08:35

最新更新：2018/02/02 08:50

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zoom in 美國職籃NBA明星賽18日在洛杉磯舉行，聯盟2日宣布邁阿密熱火後衛德拉吉奇（圖）遞補因傷無法出賽的克里夫蘭騎士球星洛夫。（圖取自NBA明星賽推特twitter.com/nbaallstar）美國職籃NBA明星賽18日在洛杉磯舉行，聯盟2日宣布邁阿密熱火後衛德拉吉奇（圖）遞補因傷無法出賽的克里夫蘭騎士球星洛夫。（圖取自NBA明星賽推特twitter.com/nbaallstar）

（中央社紐約1日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽18日在洛杉磯舉行，克里夫蘭騎士球星「愛神」洛夫（Kevin Love）因傷無法出賽，聯盟今天宣布由邁阿密熱火後衛德拉吉奇（Goran Dragic）遞補。

路透社報導，一年一度的明星賽本屆在史泰博中心（Staples Center）舉行，NBA理事長席佛（Adam Silver）今天選出德拉吉奇遞補，加入「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）為隊長的一隊。

騎士前鋒洛夫曾5度入選明星賽，1月30日對底特律活塞之戰左手骨折，將休兵6到8週，無法參加本屆明星賽。

遞補進入明星賽的德拉吉奇NBA生涯10年，第一次入選明星賽，同時成為首名在NBA明星賽登場的斯洛維尼亞球員。

德拉吉奇身高6呎3吋（191公分），效力熱火第3個球季，每場平均得17分、4.8次助攻都是全隊最高。熱火目前戰績29勝22敗，在東南組排名第一、東區第4。

德拉吉奇現年31歲，先前效力鳳凰城太陽、休士頓火箭，生涯平均每場13.6分，上季平均每場為熱火貢獻20.3分，創生涯單季新高。

「愛神」洛夫身高6呎10吋（208公分）是由NBA各隊總教練選出的替補球星，分隊選秀時由騎士隊友詹姆斯挑中。德拉吉奇將取代洛夫，明星賽成為詹皇隊的一員。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070202

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