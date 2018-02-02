NBA一月最佳球員 柯瑞和德羅森雀屏中選

（中央社舊金山1日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布，金州勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）和多倫多暴龍後衛德羅森（DeMar DeRozan），分別為西區和東區聯盟一月最佳球員。



路透社報導，NBA也宣布，西區的猶他爵士後衛密契爾（Donovan Mitchell）和東區的費城76人西蒙斯（Ben Simmons），為一月最佳新秀。



柯瑞一月12場比賽平均拿下29.5分、6.7助攻和5.1籃板，三分球命中62顆創單月新高，光在6日迎戰洛杉磯快艇時就投進8顆。



德羅森一月15場比賽平均繳出25.3分和5.9助攻，有4次得分突破30，一月初與密爾瓦基公鹿比賽時更飆出52分，刷新隊史紀錄。



柯瑞和德羅森將在NBA明星賽的史蒂芬隊（Team Stephen）並肩作戰。明星賽將於2月18日在洛杉磯史泰博中心（Staples Center）舉行。



此外，密契爾連續兩月獲選為西區最佳新秀，一月13場比賽平均攻下22.2分、3.8籃板、3.4助攻和1.5抄截，其中有8場比賽得分超過20。



西蒙斯一月平均貢獻17.1分、6.7助攻、5.3籃板和1.4抄截，命中率59.7%。（譯者：周莉芳/核稿：徐睿承）1070202