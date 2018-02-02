街頭混混接觸格鬥 李俊翰重獲新生

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣綜合格鬥冠軍賽，將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，代表台灣參加羽量級賽事的李俊翰，明天將和日本今村豐交手，今天過磅兩人相互挑釁火藥味十足，輸贏留到擂臺見真章。



現年30歲的李俊翰，8年前開始接觸格鬥，他也是首位登上UFC終極格鬥擂臺的台灣選手，這次他和今村豐的對決，被大會安排在副主賽，也是本屆賽事最有看頭的一場比賽之一。



很多人不瞭解UFC終極格鬥的特別之處，李俊翰則解釋，好比籃球運動最高殿堂是NBA，對綜合格鬥選手來說，UFC就是這項運動的最高殿堂，他回憶2015年他前往波蘭站上擂臺上時，感覺自己就像作夢一樣。



今天過磅今村豐擺出挑釁神情，也拒絕大會訪問，拍照時更直接用腦袋去頂李俊翰，李俊翰也互不相讓頂回去，戰火似乎一觸即發，對手囂張的態度，李俊翰酷酷地說：「這還不是比賽，他可以做任何他想做的事。」



過去曾混過幫派的李俊翰，一開始因喜歡打架，又想健身，才開始接觸格鬥，他坦言：「開始練了格鬥之後，我整個人生都改變了，不但擺脫了過去的朋友，也戒掉過去抽煙、晚睡這些壞習慣，嚴格來說，格鬥算是救了我一命。」



李俊翰表示，為了練格鬥，必須養足精神，否則隔天根本沒力氣，媽媽看出了他的轉變，也支持他延續格鬥夢，之前多半待在印尼峇里島訓練的他透露，這是他相隔5年後再次在台比賽，他說：「難得有機會在台灣比賽，又在這麼棒的場地，我的親人、朋友都會來，這對我來說意義重大。」（編輯:張銘坤）1070202