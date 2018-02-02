/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小港氣爆pixel海底撈藍月
>rss

街頭混混接觸格鬥 李俊翰重獲新生

發稿時間：2018/02/02 14:23

最新更新：2018/02/02 14:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北2日電）台灣綜合格鬥冠軍賽，將於明天在台北小巨蛋點燃戰火，代表台灣參加羽量級賽事的李俊翰，明天將和日本今村豐交手，今天過磅兩人相互挑釁火藥味十足，輸贏留到擂臺見真章。

現年30歲的李俊翰，8年前開始接觸格鬥，他也是首位登上UFC終極格鬥擂臺的台灣選手，這次他和今村豐的對決，被大會安排在副主賽，也是本屆賽事最有看頭的一場比賽之一。

很多人不瞭解UFC終極格鬥的特別之處，李俊翰則解釋，好比籃球運動最高殿堂是NBA，對綜合格鬥選手來說，UFC就是這項運動的最高殿堂，他回憶2015年他前往波蘭站上擂臺上時，感覺自己就像作夢一樣。

今天過磅今村豐擺出挑釁神情，也拒絕大會訪問，拍照時更直接用腦袋去頂李俊翰，李俊翰也互不相讓頂回去，戰火似乎一觸即發，對手囂張的態度，李俊翰酷酷地說：「這還不是比賽，他可以做任何他想做的事。」

過去曾混過幫派的李俊翰，一開始因喜歡打架，又想健身，才開始接觸格鬥，他坦言：「開始練了格鬥之後，我整個人生都改變了，不但擺脫了過去的朋友，也戒掉過去抽煙、晚睡這些壞習慣，嚴格來說，格鬥算是救了我一命。」

李俊翰表示，為了練格鬥，必須養足精神，否則隔天根本沒力氣，媽媽看出了他的轉變，也支持他延續格鬥夢，之前多半待在印尼峇里島訓練的他透露，這是他相隔5年後再次在台比賽，他說：「難得有機會在台灣比賽，又在這麼棒的場地，我的親人、朋友都會來，這對我來說意義重大。」（編輯:張銘坤）1070202

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

一週重要新聞影像回顧（0121-0127）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP