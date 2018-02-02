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NBA火箭哈登不累 馬刺難得主場翻船

發稿時間：2018/02/02 15:11

最新更新：2018/02/02 15:11

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（中央社聖安東尼奧1日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登繼前一場比賽上演60分超級大三元，今天不見疲態，率隊以102比91擊敗聖安東尼奧馬刺。主場勝率超過8成的馬刺難得在自家吞敗。

法新社報導，哈登（James Harden）1月30日上演NBA史上第一次60分大三元，今天再度扮演勝利功臣，貢獻28分、11助攻。哈登終場前2分鐘內攻下7分，澆熄馬刺反攻氣焰，助火箭拿下本季對戰第2勝。

馬刺大部分的時間都陷於兩位數落後，直到終場前2分49秒，靠著阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）勾射、福布斯（Bryn Forbes）三分球，把比數拉近為85比92。

大鬍子哈登這時候跳出來，先投進三分球，又在終場前1分36秒完成四分打。

哈登賽後說：「他們在這個球場很強，表現很厲害。」這場比賽僅是馬刺本季主場的第5敗。馬刺目前主場22勝5敗，勝率8成14。

哈登說：「我們知道他們很會跑動，我們保持冷靜，投進幾個關鍵球，必要時在防守上打斷他們，才會有這場比賽的勝利。」

火箭上半場就以54比38領先。後衛葛林（Gerald Green）今天為火箭貢獻15分，中鋒卡佩拉（Clint Capela）得14分，大前鋒安德森（Ryan Anderson）得13分，後衛保羅（Chris Paul）、前鋒塔克（P.J. Tucker）各得10分。（譯者：林宏翰/核稿：盧映孜）1070202

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