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格鬥澳客戴子勛 對台美食沒抵抗力

發稿時間：2018/02/02 15:11

最新更新：2018/02/02 15:55

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RFC綜合格鬥冠軍賽賽前記者會2日在台北舉行，來自澳洲、曾在台唸過4年大學的戴子勛（David Gillies）展現流利中文，他說，希望快點打完比賽，然後盡情享用台灣美食。中央社記者龍柏安攝　107年2月2日RFC綜合格鬥冠軍賽賽前記者會2日在台北舉行，來自澳洲、曾在台唸過4年大學的戴子勛（David Gillies）展現流利中文，他說，希望快點打完比賽，然後盡情享用台灣美食。中央社記者龍柏安攝　107年2月2日

（中央社記者龍柏安台北2日電）來自澳洲戴子勛，是這次綜合格鬥冠軍賽次中量級選手，曾在台灣唸過4年大學的他，說的一口流利中文，今天過磅時他搞笑地說，希望快點打完比賽，然後盡情享用台灣美食。

戴子勛（David Gillies），17歲時迷上美國職業摔角WWE，進而開始接觸格鬥技，當年他和死黨相約一起打工存錢，一塊出國唸書學拳，最後相中了台灣，可是只有他一人成行。

「等到我錢存到後，我的朋友因為一直打電動，整個發胖。」說起這段往事，戴子勛笑得開懷，也因少了朋友陪伴，逼得他來台後中文學得更快，最後還取了個中文名字，他驕傲地說：「我能聽、能說、能看也會寫，就連ㄅㄆㄈㄇ我也會。」

現年28歲的戴子勛透露，上一次回到台灣，已是2、3年前的事，這幾天他走在台北街頭，滿街飄香讓他超痛苦，他說：「我要過磅，要維持身材，所以什麼都不能吃，我好懷念烤肉、火鍋，還有早餐店的鮪魚法式土司、鮪魚蛋餅都是我的最愛。」

戴子勛在台灣唸了4年書，不知不覺也被「台化」，他透露之前和朋友一起上街，看到外國人，他就和朋友說：「你看，那邊有個老外。」友人則沒好氣地回他：「我身邊也有一個。」他才驚覺：「對喔，我也是老外。」

雖是澳洲人，不過戴子勛超級喜歡台灣，他透露這次來台比賽，就感覺是回家一樣，現在他不僅有個台籍女友，未來也有意留在台灣發展，他說：「台灣人實在太友善了，而且東西好吃又便宜，當台灣人實在太幸福了。」

綜合格鬥冠軍賽，將於2月3日於台北小巨蛋登場，職業賽事部分共有9個國家、共18名選手參賽。（編輯:張銘坤）1070202

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