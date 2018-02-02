方建德7.1局失1分 大專棒球聯賽嘉大連勝

（中央社記者黃巧雯台北2日電）嘉義大學先發投手方建德今天在大專棒球聯賽公開一級8強複賽7.1局僅失1分，加上隊友打擊火力相挺，繼昨天擊敗文化大學，嘉大今天終場以4比1擊退台北市立大學，勇奪二連勝。



嘉義大學1日迎戰強敵文化大學，以4比3搶勝，硬是讓文化大學吞下本屆大專聯賽首敗後，今天對戰台北市立大學則由方建德掛帥主投。



方建德前4局每局都被對手上壘，靠著隊友守備化解失分危機，5局上再遇到亂流，被北市大學辛元旭、戴源廷敲出安打，以及高飛犧牲打，攻下第1分。



嘉義大學前6局在北市大學先發投手胡冊捷封鎖下，僅敲出2支安打，7局下才靠著2支安打追回1分，扳平比數。



胡冊捷主投7局僅失1分，被敲出4支安打就退場休息，但8局下後援投手許育銘、蔡農聖接連登板，都無法壓制嘉義大學打線，單局再失3分，終場嘉義大學就以4比1拿下二連勝。



方建德先發7.1局僅失1分，被敲出7支安打，但控球待加強，單場出現3個四壞保送、2個觸身球，接續登板的蘇鈞泓投0.2局無失分，拿下本場勝投。



由於複賽成績需帶入與8強隊伍預賽對戰成績，儘管嘉義大學複賽二連勝，但加計預賽2敗1和，目前還無法篤定晉級4強，後續與台灣體大、遠東科大交手，還需積極搶勝。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070202