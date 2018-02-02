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林正轉大人 松山高中力克東泰高中

發稿時間：2018/02/02 17:18

最新更新：2018/02/02 17:18

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（中央社記者龍柏安台北2日電）松山高中204公分的中鋒林正今天在高中籃球聯賽（HBL）男子組8強面對東泰高中的比賽中，全場豪取32分、22籃板，助松山81比75贏球，教頭黃萬隆笑說：「以後要改口叫他正哥。」

3年前林正加入松山時，是完全不會打球的素人，不過當時效力滬江高中的老姐林蝶已是威震HBL的籃板后，他經常被教練虧不如老姐，林正苦笑說：「老姐帶給我的陰影很深、很深。」

雖然起步較晚，林正因「高人一等」的優勢，讓他獲得黃萬隆的特殊待遇，「每次教練一到球場，就是盯著我。」林正滿腹委屈地說：「每次都罵我，有時候我也不明白，我已經做得很好了，為什麼還罵我。」他承認，好多次被罵到不想打球，不過他念頭一轉，「我已經高三沒有退路，反正只剩最後幾個月。」

黃萬隆承認，對林正的確「比較不一樣」，他說：「林正是個有小聰明的球員，他打電玩LOL（英雄聯盟）比誰都好，但他練習時很愛偷懶，連他媽媽都希望我對她兒子兇一點。」

對此林正則是有苦說不出，他強調自己不是愛偷懶，是沒力所以撐不下去，黃萬隆則吐嘈說：「那為什麼每次一罵完，他就都能做得到。」

林正在準決賽表現破繭而出，出賽5場就有3場籃板超過20顆，且4場比賽籃板都達雙位數，場均17.2分、18.2籃板，助松山取得4勝1負亮眼戰績，目前在8支球隊中排名第2，就連黃萬隆都稱讚：「林正長大了。」

談到自己的成長，林正認為現在他不怕對抗，打得更兇，而今天繳出的驚人數據，他表示：「總算可以證明，我已經不再是過去軟趴趴的林正了。」（編輯：吳協昌）1070202

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