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姜建銘入選亞運大名單 不投改當強力右打

發稿時間：2018/02/02 18:13

最新更新：2018/02/02 18:13

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）亞運中華成棒隊集訓名單公布，崇越隼鷹姜建銘入選，姜建銘上次打中華成棒隊為2008年奧運資格賽，此次不投球改當野手；亞運總教練許順益表示，此次多選右強打者希望解決無法突破左投的狀況。

姜建銘上一次打中華成棒隊為2008年奧運資格賽，當時以投手身分入選，此次被選入亞運30人集訓名單中，是以內野手身分被選入，若能留在最後正選名單，將是首度以野手身分入選中華成棒代表隊。

亞運中華成棒隊總教練許順益表示，此次考量選進姜建銘，是因為他在爆米花表現亮眼；姜建銘爆米花例行賽，總計33場出賽，133打數，敲出51支安打、4發全壘打，打擊率3成83，長打率5成71。

此次30人集訓名單中，15名野手僅有4名左打，許順益解釋，過往國際賽國外球隊喜歡用左投手對中華隊，針對這個狀況，此次也希望打線上有所突破，因此取捨上偏向多選擇強力右打者。

亞運中華成棒隊將於6日開始於嘉義展開集訓，13日開始放假，讓球員回去過農曆年，20日收假、3月開始暫定與中華職棒球隊打5場交流賽，5月底春季聯賽打完後，會針對職棒退役球員、列管球員和旅外球員部分進一步討論，並開始徵詢球團意見，6月美國移地訓練前會進一步選出26人名單，若有職業球員最快會在8月加入球隊。（編輯：陳清芳）1070202

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