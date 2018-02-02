印度公開賽 王子維無緣晉級

台灣羽球男單好手王子維2日在印度羽球公開賽不幸以0比2敗給中國大陸選手石宇奇，無緣晉級四強。圖為王子維跳躍殺球。中央社記者康世人新德里攝 107年2月2日

（中央社記者康世人新德里2日專電）排名世界羽球男單第11的台灣「羽球王子」王子維，今天下午在印度羽球公開賽對上排名第8的中國大陸選手石宇奇，結果以13比21、12比21輸掉比賽，無緣晉級四強。



王子維在首局開始小幅領先，隨後雙方一度出現膠著，但在石宇奇殺球奏效及王子維幾個失誤下，王子維最後以13比21輸掉首局。



進入第二局，石宇奇一開始氣勢就不錯，王子維又接連出現幾個失誤，導致比數一直落後，但王子維仍嘗試急起直追，甚至打出高球搭配殺球的策略，讓對手殺球過猛而出界，甚至出現失誤，成功把比數逐漸拉近。



但由於石宇奇隨後展開反攻，王子維再以12比21飲恨，最終以0比2無緣四強。



台灣羽球一哥周天成，稍後將與世界羽球男單排名第17的印度選手普拉內斯（B. Sai Praneeth）對打。



印度公開賽（India Open）是世界羽球聯盟世界巡迴賽超級500等級，總獎金35萬美元，賽事從1月30日起在印度新德里舉行6天，2月4日結束。1070202