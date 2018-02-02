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放下自己成就隊友 吳瑋茹成永仁發動機

發稿時間：2018/02/02 19:26

最新更新：2018/02/02 19:26

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（中央社記者龍柏安台北2日電）去年HBL新人后、永仁高中大前鋒吳瑋茹今天出戰南山高中時，全場雖僅攻下4分，卻抓下全隊最多的12籃板、6助攻與5抄截，助球隊70比65贏球，拿下8強賽第4勝。

吳瑋茹在場上的位置雖主打的是大前鋒，不過本季她場均3.8次助攻，全隊排名第1，甚至比後衛還能傳，教練時超傑透露：「吳瑋茹的個性非常樂於分享，之前她的爸爸清晨4、5時起床去排隊，就是為了幫瑋茹買雙限量版球鞋，她卻送給了自己的徒弟、也是直屬學妹鄭慧慈。」

談起這段往事，吳瑋茹不好意思地說：「當時學妹告訴我，她的球鞋磨壞了，我想如果一雙球鞋可以讓她打得更好，甚至可以幫助球隊，只是送一雙鞋，我覺得還好，況且我們兩個人的腳剛好都是穿9號半。」

吳瑋茹強調，東西就是要送給需要的人。不過她也苦笑說：「把球鞋送學妹，只有對爸爸比較不好意思，畢竟那是老爸一早起床去排隊買給我的禮物。」

主打大前鋒，卻比控衛還會助攻，吳瑋茹表示，她的偶像不是NBA勇士全能前鋒格林（Draymond Green），而是球風樸實的馬刺退役傳奇球星鄧肯（Tim Duncan），「鄧肯是個為球隊默默付出的球員，而且他的領袖氣質也是我學習的目標」。

過去吳瑋茹是進攻慾望很強的球員，還會因得分太低整天擺臭臉，去年她拿下新人后，上台領獎時看著台下隊友，她才驚醒「冠軍又不是我們的，只有我一個人好有什麼用」。現在的她懂得放下自己，成就隊友，她說：「因為唯有贏球，所有人一起享受喜悅。」（編輯：唐聲揚）1070202

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