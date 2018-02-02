5次失誤照贏 開南大學笑納二連勝

大專棒球聯賽展開8強複賽，開南大學林鋅杰（前）2日對戰遠東科大扛下先發，主投6.2局，失4分皆非責失分，表現可圈可點。中央社記者黃巧雯攝 107年2月2日

（中央社記者黃巧雯台北2日電）開南大學今天在大專棒球聯賽公開一級8強複賽與遠東科技大學交手，儘管單場5次失誤，但打線發揮，加上投手林鋅杰6.2局優質先發表現，終場就以9比4擊敗遠東科大，搶下二連勝。



開南大學為前一屆大專棒球聯賽（公開一級）冠軍，今年尋求衛冕，1日首場複賽以7比1擊敗台北市立大學，今天迎戰遠東科大，由林鋅杰扛先發。



開南大學前2局都有攻勢，各攻下1分，但2局下開南大學守備頻頻出狀況，讓遠東科大靠著2支安打和2次失誤，扳平比數。



開南大學5局上趁著遠東科大先發投手陳良志控球失去準心，連續3個四壞保送，隨後登板救援楊尊凱也未能化解失分危機，再被開南的俎品辰、柯佳豪連續2支安打以及失誤，敲回4分。



儘管開南大學單場出現5次失誤，但靠著打線發揮，全場敲出13支安打，加上林鋅杰先發6.2局，失4分都是非自責分，僅被敲出5支安打，終場就以9比4贏球，拿下複賽二連勝。



開南大學總教練郭李建夫賽後稱讚，林鋅杰今天投得不錯，幾次危機都能處理得當，儘管守備沒幫上忙，但打擊有火力支援，得點圈有人時都能適時把握。



談到是否要拚衛冕，郭李建夫僅說：「沒想那麼多，一場場打，現在大家實力都差不多，就看臨場表現。」



因複賽成績需帶入與8強隊伍預賽對戰成績，開南大學預賽2勝1敗，加上複賽二連勝，總計4勝1敗，積分12分，比文化大學9分還多，晉級四強希望濃厚，也離冠軍盃更近，不過郭李建夫認為，由於複賽還有兩場要打，再贏一場會比較篤定，先拚進決賽，「能不能衛冕，後面再加油」。（編輯：卞金峰）1070202



