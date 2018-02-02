HBL泰山逆轉勝能仁 斬斷對手12連勝

（中央社記者龍柏安台北2日電）HBL高中籃球聯賽8強準決賽，泰山高中靠著混血中鋒譚傑龍全場攻下23分、13籃板，率隊克服首節14分落後，以85比82逆轉擊敗能仁家商，斬斷對手本季的12連勝。



能仁本季從預賽、複賽至準決賽連戰皆捷，拉出本季最長的12連勝，只要今天再贏，就能提前取得4強門票，不料今天栽在泰山手上。



泰山堪稱連勝殺手，過去松山高中曾締造跨季29連勝的聯盟紀錄，今年能仁的不敗之身也敗在泰山手下，不過泰山教練廖文彬強調，今年泰山過去2次與能仁交手，分別只輸7分與6分，他說：「賽前我就告訴球員，本季所有球隊輸能仁都是雙位數，只有我們是個位數，我們絕對有機會贏球。」



泰山打出本季代表作，除譚傑龍表現出色，陳俊男與控衛陳力行雙雙攻下15分，廖文彬說：「這肯定是我們本季打得最好的一場比賽，如果要我選單場MVP，我會頒給陳力行。」



陳力行今天8投6中，其中3分球4投中3，包括第4節決勝期砍進的追平3分彈，廖文彬說：「陳力行終於打出他應該要有的水準。」



泰山今天贏球後，準決賽戰績3勝2負，目前與東山高中並列第4，對晉級4強注入一劑強心針，廖文彬強調，明天與南山之戰他已下達必勝令，希望球員能延續今天贏球的氣勢，最後2場比賽都能順利拿下。（編輯：唐聲揚）1070202