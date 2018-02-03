不只冬奧 平昌冬季帕運南北韓也一起入場

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）國際帕拉林匹克委員會（IPC）昨天宣布，北韓將參加2018年平昌冬季帕運，南北韓帕運代表團將在開閉幕典禮上共同入場。據報導，這是南北韓首次在帕運共同入場。



南北韓1月商定，雙方代表團在9日的平昌冬季奧運開幕典禮上，將高舉白底、藍朝鮮半島圖案的統一旗共同入場。雙方還將共組女子冰上曲棍球隊參賽。此舉被視為有助緩和朝鮮半島緊繃局勢。



平昌冬奧25日閉幕後，平昌冬季帕運預定3月9至18日在南韓江原道平昌、江陵及旌善3地舉行，共分6大項、細分80小項的比賽。



南韓聯合新聞通訊社報導，IPC主席帕森斯（Andrew Parsons）2日表示，決定給予北韓兩張外卡，北韓身障滑雪運動員馬有喆和金正炫（均為音譯）將獲得外卡參賽資格。他強調，北韓參加帕運將透過體育向全球釋放和平訊號。



報導指出，北韓從未參加冬季帕運。2012年，北韓僅派一名運動員參加倫敦夏季帕運，這是北韓首次派體育代表團參加帕運。



北韓缺席2014年素溪冬季帕運後，派遣兩名選手參加2016年里約夏季帕運。



馬有喆於2014年出戰仁川亞洲帕拉運動會桌球項目，最近以出征平昌冬季帕運為目標，改練滑雪。他從去年12月開始越野滑雪。



北韓兩名選手最近參加2017－2018賽季世界帕運北歐滑雪世界盃比賽，首次出戰IPC官方大賽，並在IPC完成選手登記。



IPC從1月26至28日舉行執委會會議，討論北韓選手參加平昌冬季帕運的方案。1070203