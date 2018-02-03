NBA杜蘭特猛轟三分球 勇士擊敗國王

（中央社沙加緬度2日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天客場踢館，全隊投進17個三分球，以119比104擊敗沙加緬度國王。在這旺盛的外線火力中，前鋒杜蘭特（Kevin Durant）就占了6顆三分球。



路透社報導，杜蘭特全場攻下33分，柯瑞（Stephen Curry）23分，湯普森（Klay Thompson）20分。勇士在三分線外33投17中，相較之下國王只投進10個三分球，光比三分線得分，勇士就以51比30壓倒國王。



勇士前一場99比129敗給猶他爵士之後，今天隨即從國王手上要回勝利。勇士本季共吞11場敗仗（41勝），吞敗後的第二場比賽全都拿勝，不曾連敗過。



這場比賽國王5名先發球員得分都達兩位數，其中前鋒藍道夫（Zach Randolph）得18分最多。去年11月，兩隊前一次交手，國王趁著柯瑞、杜蘭特缺陣，以110比106擊敗勇士。



勇士首節一度落後達13分，終場前7分55秒只以89比88領先，之後靠著5顆三分球拉開差距，包括楊恩（Nick Young）、杜蘭特各2顆。



楊恩今天攻下12分，全靠6投4中的三分球進帳。湯普森投進4個三分球，柯瑞則有3記。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070203