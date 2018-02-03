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中華兩人梅開二度 5人足賽躍分組龍頭[影]

發稿時間：2018/02/03 20:53

最新更新：2018/02/03 22:10

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影片來源：The AFC Hub YouTube頻道

（中央社記者李晉緯台北3日電）中華隊今天在亞足聯5人制足賽，靠賴明輝、林志紘各進兩球，雙雙演出「梅開二度」戲碼，以5比4擊敗馬來西亞，躍居小組龍頭位置。

2018亞足聯5人制足球錦標賽今天繼續在新北市新莊體育館、台北市立大學體育館兩地進行，中華隊今天在新莊對上馬來西亞，由隊長張仟縈、黃泰翔、林志紘、紀聖珐和門將江信緯先發。

馬來西亞世界排名50名，優於中華隊的81名，過去3次交手，馬來西亞也以2勝占優勢，但2004年兩隊最近一次交手，是由中華隊拿下勝利。

今天比賽開踢8分多鐘，林建勛射門正中門柱，球反彈後賴明輝補上一腳破門，讓中華隊先馳得點；中場前7分多鐘，林志紘接獲隊友傳球，一個轉身就起腳射門，靠著這次破網，中華隊在上半場取得2比0領先。

下半場開賽不到兩分鐘，紀聖珐一次左腳遠射進球，讓中華隊以3比0擴大領先優勢；下半場進行7分多鐘，馬來西亞在門前的起腳破網，但中華隊仍以3比1領先。

終場前8分鐘，林建勛一個橫傳，讓等在球門前的賴明輝在門前起腳射門，他的「梅開二度」助中華隊以4比1將領先拉開到3分；但相隔僅1分鐘，馬來西亞晃過中華隊守門員起腳射門追回1分，接著在門前再進1球後，啟用「多打少」（Power play）戰術，兼任守門員的選手在門前踢進追平比數的一球。

眼看失去領先優勢，中華隊毫不喪志，林志紘在終場前1分多鐘也演出「梅開二度」戲碼，幫中華隊拿下關鍵分數，終場中華隊以5比4擊敗馬來西亞。

中華隊今天贏球搶下3分積分，加上1日與巴林踢平獲得的1分積分，目前1勝、1和、積分4分躍居分組第一；馬來西亞首戰擊敗越南，今天不敵中華隊，目前1勝、1敗、積分3分與越南並列第二，巴林則在小組墊底。（編輯：管中維）1070203

中華隊3日在亞足聯5人制足賽，靠球員賴明輝、林志紘雙雙演出「梅開二度」戲碼，終場以5比4擊敗馬來西亞隊，躍居小組龍頭。（AFC提供）中央社記者李晉緯傳真　107年2月3日中華隊3日在亞足聯5人制足賽，靠球員賴明輝、林志紘雙雙演出「梅開二度」戲碼，終場以5比4擊敗馬來西亞隊，躍居小組龍頭。（AFC提供）中央社記者李晉緯傳真　107年2月3日
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