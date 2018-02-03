HBL南山陳又瑋轟34分逆轉進4強 教練哭了

（中央社記者龍柏安台北3日電）南山高中高三主控陳又瑋，今天在HBL男子組8強賽轟下生涯新高的34分，助球隊從落後19分，經延長賽以78比72逆轉勝泰山高中，挺進4強，他不服輸的態度，讓教練許時清感動落淚。



許時清賽後紅著眼眶，強調沒哭，只是流眼淚，並坦承這是他這輩子都難以忘記的一場比賽，他說：「陳又瑋整個跳出來拯救球隊，要不是他，我們早就掛了，他那種拼戰到最後的態度，讓我很感動。」



除了教頭外，左腳第5蹠骨骨折休兵的主戰中鋒吳沛嘉，也偷偷掉淚，他說：「我很無力，我想上場幫忙卻無法幫忙。」



泰山混血中鋒譚傑龍今天全場拿下18分、28籃板，泰山團隊籃板也以65比30取得壓倒性優勢，也是讓南山陷入苦戰的主因，吳沛嘉說：「禁區是我的家，我不在家，大家都來撒野，我不敢說自己多厲害，至少可以配掉對方中鋒。」



過去陳又瑋的球風主以組織、傳球為主，今天球隊面臨輸球邊緣，他從助攻模式切換成進攻模式，靠著犀利突破搶分，甚至頻頻挑戰對手中鋒譚傑龍，他坦言，如果只是在外面導傳根本沒有機會。陳又瑋表示：「我試著去攻擊他們中鋒，如果能製造他的犯規、甚至讓他提前退場，我們會更有勝算和贏面。」



稍晚，能仁家商以94比55輕取高苑工商，不僅確定搭上4強列車，男子組4強也全部出爐，除了南山之外，還包括松山高中、東山高中以及能仁家商；女子組4強部分，則有滬江高中、普門高中、永仁高中以及南山高中。（編輯：梁君棣）1070203





送上南山、泰山的超激戰正規賽幾波攻勢！ 最終南山在延長賽以78：72逆轉勝，驚滔駭浪收到第5勝！！！ 由 HBL高中籃球聯賽貼上了 2018年2月3日