/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL太平山美股小港氣爆
>rss

HBL南山陳又瑋轟34分逆轉進4強 教練哭了

發稿時間：2018/02/03 21:41

最新更新：2018/02/03 21:52

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北3日電）南山高中高三主控陳又瑋，今天在HBL男子組8強賽轟下生涯新高的34分，助球隊從落後19分，經延長賽以78比72逆轉勝泰山高中，挺進4強，他不服輸的態度，讓教練許時清感動落淚。

許時清賽後紅著眼眶，強調沒哭，只是流眼淚，並坦承這是他這輩子都難以忘記的一場比賽，他說：「陳又瑋整個跳出來拯救球隊，要不是他，我們早就掛了，他那種拼戰到最後的態度，讓我很感動。」

除了教頭外，左腳第5蹠骨骨折休兵的主戰中鋒吳沛嘉，也偷偷掉淚，他說：「我很無力，我想上場幫忙卻無法幫忙。」

泰山混血中鋒譚傑龍今天全場拿下18分、28籃板，泰山團隊籃板也以65比30取得壓倒性優勢，也是讓南山陷入苦戰的主因，吳沛嘉說：「禁區是我的家，我不在家，大家都來撒野，我不敢說自己多厲害，至少可以配掉對方中鋒。」

過去陳又瑋的球風主以組織、傳球為主，今天球隊面臨輸球邊緣，他從助攻模式切換成進攻模式，靠著犀利突破搶分，甚至頻頻挑戰對手中鋒譚傑龍，他坦言，如果只是在外面導傳根本沒有機會。陳又瑋表示：「我試著去攻擊他們中鋒，如果能製造他的犯規、甚至讓他提前退場，我們會更有勝算和贏面。」

稍晚，能仁家商以94比55輕取高苑工商，不僅確定搭上4強列車，男子組4強也全部出爐，除了南山之外，還包括松山高中、東山高中以及能仁家商；女子組4強部分，則有滬江高中、普門高中、永仁高中以及南山高中。（編輯：梁君棣）1070203

送上南山、泰山的超激戰正規賽幾波攻勢！ 最終南山在延長賽以78：72逆轉勝，驚滔駭浪收到第5勝！！！

HBL高中籃球聯賽貼上了 2018年2月3日

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

四大洲花滑選手競演

四大洲花滑選手競演

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
海軍操演展現掃獵雷能力
海軍操演展現掃獵雷能力
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP