5人足賽躍分組龍頭 中華隊抗越南拚晉級

（中央社記者李晉緯台北3日電）中華隊今天在亞足聯5人制足賽兩度3球領先卻被追平，但最後關頭穩住陣腳，以5比4擊敗馬來西亞躍居分組龍頭，中華隊總教練阿迪爾說，必須開始準備下場比賽，才能達到晉級目標。



中華隊接下來在2018亞足聯5人制足球錦標賽，將對上A組中最為難纏的越南，總教練阿迪爾（Adil Amarante）認為，目前中華隊、越南、馬來西亞都有晉級機會，「所以球隊不能因為今天的勝利高興太久」。



阿迪爾表示，很高興今天看到球隊有這樣的好表現並搶下勝利，但從中華隊兩度領先3球還被追平，尤其因為對手的快速反擊吃足苦頭，看得出經驗值較為不足，不過能在壓力下踢出好球，「我真的以他們為榮」。



來自巴西的阿迪爾提到，能在主場出賽的感覺很好，尤其球迷的熱烈加油，是球隊最大的動力，「雖然我沒有台灣籍，但我感受到在家比賽的感動」。



中華隊今天在新莊體育館進行的亞足聯5人制足賽對上馬來西亞，中華隊前場比賽意外遭小組中實力相對較弱的巴林扳平，讓今天比賽面臨更大的贏球壓力。



但中華隊上半場就攻勢頻頻，取得2比0領先，下半場包括賴明輝的「梅開二度」在內，兩度將領先擴大到3球，但馬來西亞展開急攻，「多打少」（Power play）戰術也奏效，硬是扳平比數。



所幸終場前1分多鐘，林志紘也演出「梅開二度」戲碼，靠著他關鍵的進球，中華隊以5比4擊敗馬來西亞，並以1勝、1和、積分4分躍居分組龍頭，讓晉級情勢轉為看好。（編輯：管中維）1070203