5人足賽拚晉級 賴明輝：一定能贏越南

（中央社記者李晉緯台北3日電）中華隊今天在亞足聯5人制足賽以5比4擊敗馬來西亞躍居分組龍頭，下場對越南一戰將決定晉級結果，球員賴明輝說，教練賽前會提示越南的缺點，「我們一定可以做到贏下越南晉級。」



中華隊今天在新北市新莊體育館進行的2018亞足聯5人制足球錦標賽，靠賴明輝、林志紘兩人雙雙演出「梅開二度」戲碼，以5比4擊敗馬來西亞，拿下關鍵勝利後以4分積分躍居A組龍頭，馬來西亞、越南則以3分積分緊追在後，並列第2。



賴明輝表示，今天對馬來西亞之前，大家都準備得很充足，也很有信心贏下比賽，他自己有成功執行教練安排的戰術，跟隊友之間的組織配合也很有默契，才有機會兩度進球，所以他對自己今天的表現還算滿意。



賴明輝提到，兩次進球前他都想著「這球一定要進」，因為他知道射門的機會是教練安排戰術、隊友成功執行才好不容易創造出來的，「所以我一定要好好把握」。



針對兩度領先3球卻被追平，賴明輝指出「還是有點緊張」，畢竟能贏的球卻被追平」，但還好當時教練、選手都彼此鼓勵，互相表示「還可以贏的」，尤其大家都不想讓前場被巴林扳平的「慘劇」再次發生，所以才能頂住壓力，堅持到最後拿下勝利。（編輯：卞金峰）1070203