德拉蒙摘雙20 活塞退熱火笑納3連勝

（中央社底特律3日綜合外電報導）美國職籃NBA底特律活塞史密斯（Ish Smith）今天繳出25分和7助攻，德拉蒙則摘下生涯第19個「雙20」成績，繳23分和20籃板，助隊以111比107擊敗邁阿密熱火，笑納3連勝。



路透社報導，德拉蒙（Andre Drummond）也貢獻4抄截和4火鍋。這場比賽是葛里芬（Blake Griffin）被交易到活塞後的第2戰，今天手感不佳，僅19投6中，但依然貢獻16分、9籃板和7助攻。葛里芬1月29日從洛杉磯快艇被交易到活塞。



托利佛（Anthony Tolliver）、蓋洛威（Langston Galloway）和史坦利．強生（Stanley Johnson）各自襄助活塞13分。



德拉吉奇（Gorac Dragic）則為熱火飆出33分，歐里尼克（Kelly Olynyk）和李察遜（Josh Richardson）同樣攻下19分，詹姆斯．強生（James Johnson）則繳18分。熱火昨天在費城76人主場以97比103吞敗。



活塞失誤共17次，熱火則是11次，活塞平均命中率52.4%，熱火為48.4%。



熱火先發中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）因病缺賽。此外，活塞菜鳥後衛肯納德（Luke Kennard）和拜克斯（Dwight Buycks）等板凳球員分別因腳傷和身體不適缺賽。（譯者：周莉芳/核稿：鄭詩韻）1070204