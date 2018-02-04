女子棒球新里程 台灣3球員加入日職女棒

台北市立大學校友曾琪（中）、謝鈺瀅（右）、沈嘉玟（左），成為台灣首度加盟日本女子職業棒球聯盟的球員，也是日本職業女棒第二度出現外國球員。中央社記者謝靜雯攝 107年2月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）台北市立大學校友曾琪、謝鈺瀅、沈嘉玟，成為台灣首度加盟日本女子職業棒球聯盟的球員，也是日本職業女棒第2度出現外國球員，3人都有推動女子棒球發展的抱負，是入選關鍵。



日本女子職業棒球聯盟（JWBL）成立於2009年8月，2010年4月正式開打，選手培育負責人杉浦綾表示，日本女子棒球聯盟是由日本健康食品公司成立，因為社長喜歡棒球，某次去看高中女子棒球大賽，和球員聊天，發現她們未來可能都沒辦法繼續打球，希望為這些熱愛棒球的女生，建立一個可以繼續打球的環境。



每年日本球隊會固定舉行測試會，4年前首度有一名澳洲球員加入，這次吸收台灣3名球員，是該聯盟第2次出現國外球員；杉浦綾解釋，當時3人去測試時，有問她們未來想要做什麼，她們共同的想法是未來希望可以將所學帶回台灣，「發揮自己的專長，為提升台灣女子棒球盡一份心力」，這跟球隊的理念相符，也是選中她們的關鍵之一。



曾琪是旅美小熊隊投手曾仁和的姊姊，守備位置為投手兼外野手，將加入愛知狄俄涅隊；謝鈺瀅為投手兼內野手，將於外野手沈嘉玟一同加入京都佛洛拉隊，3人預計3月初向球隊報到。



3人的合約內容沒有公布，都是簽一年約，杉浦綾僅透露球隊薪資水平，最基本薪資為月薪25萬日幣，並依據球員表現、獎勵，最多也有人年薪達千萬日幣。



杉浦綾表示，日本和台灣女子棒球的推廣都有類似的狀況，成效還不及男子棒球，日本國內過往每個少棒球隊中可能會有一名女球員，現在已經有全部都是女球員的棒球隊，慢慢增加是趨勢；對於台灣女子棒球，則提到從測試會看來，無論球員、教練素質都很好，很看好台灣女子棒球未來性。



日本女子職業棒球聯盟，最初僅有2支球隊，目前總計4支球隊，每隊約20人，其中莉亞隊為育成球隊，另外3隊分別是京都佛洛拉隊、愛知狄俄涅隊和埼玉阿斯特賴亞隊，球季從3月下旬一直打到10月總冠軍出爐，例行賽育成球隊不會參加，但每年球季有兩次TIARA CUP，4支球隊會一起參賽。（編輯：方沛清）1070204



