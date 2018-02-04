謝鈺瀅沈嘉玟闖日職女棒 盼立榜樣

台北市立大學校友謝鈺瀅（左2）、沈嘉玟（右2）是台灣首批加盟日本女子職業棒球聯盟球員，今年球季兩人將效力京都佛洛拉隊，身為首批加盟的台灣球員，兩人都希望成為榜樣。中央社記者謝靜雯攝 107年2月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）謝鈺瀅、沈嘉玟為台灣首批加盟日本女子職業棒球聯盟球員，今年球季兩人將效力京都佛洛拉隊，身為首批加盟的台灣球員，兩人盼當起榜樣，新球季也各為自己立下目標。



謝鈺瀅和「小東」沈嘉玟都是台北市立大學的校友，北市大球類運動學系主任林啟川介紹，謝鈺瀅是球隊指標性人物，守備位置是投手兼內野手，投球以控球精準著稱，因為是內野手出身，「只要她當投手等於球隊內野守備多一個人」，打擊以第1棒為主，上壘率很高。



沈嘉玟守備位置為外野手，具有很好的爆發力和腳程，是球隊強力打者。沈嘉玟先前就曾去日本職業女子棒球聯盟參加測試，但那時候沒有入選，後來也一邊準備警察考試，為了圓夢，再度挑戰，終於順利取得旅日門票。



由於台灣女子棒球比賽不多，大部分球員平時多打女子壘球賽，等到女子棒球賽比賽前才開始調整。謝鈺瀅表示，一直都在打球，但沒能選中女壘國手，每次的世界盃女子棒球錦標賽就成了目標。謝鈺瀅曾3度入選世界盃女棒賽國手，也讓她更投入在女子棒球中。



謝鈺瀅提到，身為第一批加盟日本女子職業棒球聯盟的台灣球員，「不管做什麼，日本人都會用放大鏡來檢視，希望可以成為榜樣」，新球季身體健康最重要，對自己的守備很有自信，希望可以拿下最佳九人獎。



沈嘉玟也曾入選世界盃女子棒球賽中華代表隊，此次測試會表現亮眼，日本球團評斷她臂力好、打擊強，可以成為中心打線強打者。她表示，希望可以趕快融入環境，學習更多的技能，將所學帶回台灣、傳承下去，也可以幫助推廣台灣女子棒球，朝著夢想打拚，新球季為自己設下的目標是打擊獎。（編輯：唐聲揚）1070204