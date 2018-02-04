HBL泰山勝高苑 韓杰諭忍痛揮別球場

（中央社記者龍柏安台北4日電）泰山高中今天在HBL男子組8強賽最後一天以94比57輕取高苑工商，根據學校傳統，最後5分鐘讓高三主力上場收尾，享受最後的掌聲，但前鋒韓杰諭卻選擇穿著外套，坐在場邊。



今年高三的韓杰諭，去年8強賽左膝半月軟骨破損，韌帶也撕裂，為了最後一個球季，他沒有開刀，選擇保守治療，不料8強賽面對東泰高中最後2分鐘左膝再次扭傷，教練團為了保護他的運動生涯，勸他休息不要打，但他依舊執意出賽，接下來面對能仁家商與松山高中，場上都有他的身影。



韓杰諭坦言，去年醫師就建議他開刀，他也知道自己帶傷上陣是拿前途開玩笑，他強調：「籃球又不能打一輩子，未來沒有任何一個舞台能像HBL這樣，再也沒有這種氛圍。」



心意堅定的韓杰諭，卻在生涯最後一場HBL賽事選擇放棄享受掌聲的機會，被問到這個問題時，他眼眶泛紅坦承：「要做出這個決定很掙扎，情感上我一定想打，但我膝蓋的狀況真的不好。」



韓杰諭決定休息，連父母親都不知情，他的爸媽今天也到球場幫他加油，才知道兒子不會出賽，儘管如此，兩人仍支持孩子的決定，韓爸爸說：「不管他打不打，我們還是會來加油，不管他做出什麼決定，我們都會支持。」



高中生涯的最後一場比賽，自己的隊友與好兄弟不能打，高三主控陳力行卻直言：「我也希望韓杰諭不要打，他每跌倒一次，我們的心就會揪一下，如果他再受傷，只會讓大家的心情更不好。」



韓杰諭坦承，這場比賽無論輸贏，泰山都是名列第5，最後一個賽季，他已經毫無保留盡了全力，接下來他打算開刀治療膝傷，預料得暫離球場1年，不過他強調，他還是會勇敢堅強地面對未來漫長的復健之路。（編輯：吳協昌）1070204