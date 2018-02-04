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周天成印度羽賽獲亞軍

發稿時間：2018/02/04 20:53

最新更新：2018/02/04 22:48

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羽球一哥周天成（左）在印度公開賽獲亞軍，與冠軍中國好手石宇奇在頒獎台展示獎牌。中央社記者康世人新德里攝　107年2月4日羽球一哥周天成（左）在印度公開賽獲亞軍，與冠軍中國好手石宇奇在頒獎台展示獎牌。中央社記者康世人新德里攝　107年2月4日

（中央社記者李晉緯台北4日電）台灣羽球一哥周天成今天在印度公開賽男單決賽，未掌握首局領先優勢，被中國大陸選手石宇奇逆轉戰情，周天成以直落二吞敗，無緣搶下今年首冠，但亞軍成績已是今年的最佳表現。

世界羽球聯盟世界巡迴賽超級500等級，總獎金35萬美元的印度公開賽，1月30日起在印度新德里舉行。

男單世界排名第7的周天成，過去和世界第8的中國大陸選手石宇奇曾交手過1次，周天成在2017年超級系列賽年終賽遭石宇奇以直落二拍落。

今天兩人再度交手，雙方開局以4比4打平後，周天成連下3分取得領先，首局末段還以17比15領先對手2分，無奈石宇奇在此時連拿5分，以20比17拿到局末點，之後雙方各拿1分，周天成以18比21讓出首局。

次局兩人以2比2打平後，石宇奇連下3分要到領先，而周天成幾度把落後追到剩下1分，但始終未能扳平或超前，最後關頭又讓石宇奇拉出連下4分的攻勢，最終以14比21吞下敗仗，在本次賽事拿下亞軍。

世羽聯今年修改賽制之前，周天成共拿下8座大獎賽以上等級的冠軍，上一次拿下冠軍是2017年在黃金大獎賽等級的台北公開賽，擊敗台灣選手王子維。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070204

羽球一哥周天成在印度公開賽對上中國好手石宇奇，首局前半彈跳強勁殺球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月4日羽球一哥周天成在印度公開賽對上中國好手石宇奇，首局前半彈跳強勁殺球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月4日
台灣羽球一哥周天成在印度公開賽男單冠亞軍戰奮力擊球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月4日台灣羽球一哥周天成在印度公開賽男單冠亞軍戰奮力擊球。中央社記者康世人新德里攝　107年2月4日
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