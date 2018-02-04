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馬建豪再轟25分 HBL松山險勝東山

發稿時間：2018/02/04 20:57

最新更新：2018/02/04 20:57

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（中央社記者龍柏安台北4日電）松山高中197公分的高砲塔馬建豪，今延續火燙手感，全場拿下25分，包括在第4節最後54秒內獨拿5分，率隊83比76擊敗東山高中。

馬建豪在昨天與南湖高中之戰，全場砍進10顆3分球，轟下30分，今天他全場3分球10投中5，加上2分球7投4中、2罰俱中，再攻得全隊最高得分，教頭黃萬隆說：「我告訴馬建豪，他這麼準不是因為只是手感燙，他本來就是球隊的射手，只要有機會，他就應該出手。」

今天松山高中一口氣保留4名主力，包括高三的中鋒林正、莊家誠等人，下半場都坐在板凳充當啦啦隊員，黃萬隆坦言，8強賽是最艱難的賽制，球員歷經連續征戰，都有疲勞狀況，開賽他讓高三老鳥帶著小老弟打，下半場就留給平時機會較少的球員打，他強調：「不能說他們是板凳球員，因為只要上了球場，他們就是主力。」

馬建豪坦言，看到老大哥下半場都不打，他知道自己必須扛起得分重擔，他說：「這是最後一場了，就算知道少了林正他們可能比賽會變得很艱難，我們還是想拼。」

松山素有「綠色神盾」美名，嚴密的防守更是學校傳統，不過今天他們卻讓東山前鋒邱子軒轟下今年HBL單場最高的37分，馬建豪強調：「因為我們少了很多主力，如果下一次再碰頭，就不會讓他這麼好過。」（編輯：方沛清）1070204

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