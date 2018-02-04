兩韓女子冰球隊熱身賽落敗 場外爆抗議

（中央社南韓仁川4日綜合外電報導）南北韓共同組成的女子冰球隊今天首度在平昌冬季奧運的熱身賽現身，以1比3敗給瑞典，球場外出現抗議活動，憤怒的示威民眾踐踏北韓領導人金正恩的照片。



由於北韓不願放棄核武野心，過去一年朝鮮半島緊張情勢升高，但兩韓1月初達成歷史性協議，北韓願意參加2月9日至25日舉行的平昌冬奧，而且南北韓共組女子冰球隊參賽。



不過，兩韓球員共組一隊在南韓引發爭議，有人指控政府為了政治目的，剝奪了南韓部分球員在自家主辦冬奧時出賽的機會。



英國廣播公司（BBC）與法新社報導，在冬奧正式開幕前5天，兩韓女子冰球隊初試身手，在仁川的場館與瑞典進行熱身賽，當包括4名北韓球員的聯隊進場時，3000觀眾為穿著紅藍兩色制服的兩韓球員高聲歡呼。



不過，場外戒備森嚴，抗議群眾與支持組聯隊的民眾針鋒相對。支持北韓參賽的民眾高喊「和平奧運」，對街的抗議者則回以「平壤奧運」，意指平壤當局綁架了平昌奧運。



數十名抗議民眾痛批北韓，踐踏金正恩的照片，並且撕毀藍白兩色的統一旗。



自12名北韓球員在1月25日與南韓球員組成聯隊後，今天與瑞典的練習賽是第一場也是僅有一場熱身賽。



比賽時場上掛出統一旗與瑞典國旗，而賽前播放國歌時，兩韓聯隊的國歌也由有600多年歷史的民謠「阿里郎」取代。



自從朝鮮半島分裂為南北韓以來，兩韓只在1991年共同組隊比賽過，當時兩韓女子桌球選手在日本舉行的世界錦標賽贏得團隊金牌，同年兩韓19歲以下球員組成的足球隊也在葡萄牙的世界青少年錦標賽踢進8強賽。（譯者：林治平）1070204