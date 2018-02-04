HBL南山擊敗能仁 4強兩隊狹路相逢

（中央社記者龍柏安台北4日電）南山高中主控陳又瑋今天轟下全場最高的29分，率球隊84比74擊敗冠軍大熱門能仁家商，在HBL準決賽排名2，能仁則名列第3，3月10日登場的4強決賽，兩隊將再次交鋒。



106學年度HBL高中籃球聯賽，8強準決賽今天落幕，松山高中以6勝1負名列第1，3月10日在台北小巨蛋登場的4強決賽，將與排名第4的東山高中爭搶決賽門票，而南山也要再碰能仁，力求出線。



陳又瑋上一戰面對泰山高中，才攻下生涯新高的34分，今又轟下29分，兩戰平均可灌進31.5分，擺脫他以往只傳不投的印象，隊友張鎮衙說：「不意外，其實他在訓練時就已經展現過這種能力，只是他沒有表現給大家看。」



不過陳又瑋的轉變，倒是讓教頭許時清很意外，他說：「經過昨天比賽後，陳又瑋的信心變得很強，感覺起來他又升級了，現在陳又瑋是2.0版。」



陳又瑋坦言，經過昨天比賽後，他的信心的確飆漲，也感覺只要機會來，就不會手軟，而且更重要的是，他必須顛覆所有人對他的刻板印象，他說：「我要讓對手更難守，不能讓人覺得我不會進攻。」



由於4強決賽要再打能仁，陳又瑋表示，不管對手是誰都一樣，本季最後2場比賽，他們希望用2連勝（奪冠）來劃下完美句點。



許時清強調，今天贏球不代表什麼，他說：「能仁今天狀況沒那麼好，4強開始就是一場決生死，我認為還是五五波的對決。」不過由於主戰中鋒吳沛嘉可望在4強時歸隊，許時清表示，球隊在打法上一定會做調整，但下階段不論對手是誰，他們一定都要贏。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070204