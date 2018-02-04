/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震立春下雪太平山
>rss

HBL南山擊敗能仁 4強兩隊狹路相逢

發稿時間：2018/02/04 22:26

最新更新：2018/02/04 22:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安台北4日電）南山高中主控陳又瑋今天轟下全場最高的29分，率球隊84比74擊敗冠軍大熱門能仁家商，在HBL準決賽排名2，能仁則名列第3，3月10日登場的4強決賽，兩隊將再次交鋒。

106學年度HBL高中籃球聯賽，8強準決賽今天落幕，松山高中以6勝1負名列第1，3月10日在台北小巨蛋登場的4強決賽，將與排名第4的東山高中爭搶決賽門票，而南山也要再碰能仁，力求出線。

陳又瑋上一戰面對泰山高中，才攻下生涯新高的34分，今又轟下29分，兩戰平均可灌進31.5分，擺脫他以往只傳不投的印象，隊友張鎮衙說：「不意外，其實他在訓練時就已經展現過這種能力，只是他沒有表現給大家看。」

不過陳又瑋的轉變，倒是讓教頭許時清很意外，他說：「經過昨天比賽後，陳又瑋的信心變得很強，感覺起來他又升級了，現在陳又瑋是2.0版。」

陳又瑋坦言，經過昨天比賽後，他的信心的確飆漲，也感覺只要機會來，就不會手軟，而且更重要的是，他必須顛覆所有人對他的刻板印象，他說：「我要讓對手更難守，不能讓人覺得我不會進攻。」

由於4強決賽要再打能仁，陳又瑋表示，不管對手是誰都一樣，本季最後2場比賽，他們希望用2連勝（奪冠）來劃下完美句點。

許時清強調，今天贏球不代表什麼，他說：「能仁今天狀況沒那麼好，4強開始就是一場決生死，我認為還是五五波的對決。」不過由於主戰中鋒吳沛嘉可望在4強時歸隊，許時清表示，球隊在打法上一定會做調整，但下階段不論對手是誰，他們一定都要贏。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070204

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP