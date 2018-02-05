NFL超級盃登場 兩隊無人單膝跪地抗議

（中央社明尼阿波利斯4日綜合外電報導）職業美式足球NFL年度盛會超級盃今天在明尼蘇達州明尼阿波利斯登場，由新英格蘭愛國者對決費城老鷹。兩隊避免爭議，無人在播放國歌期間單膝跪地以示抗議。



超級盃（Super Bowl）今天開打，愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）力拚多項紀錄。老鷹則尋求隊史首座超級盃冠軍。



美聯社報導，幾乎所有愛國者隊員在歌手紅粉佳人（Pink）唱國歌時站成一排，將右手放在胸前。法新社報導，美國總統川普在白宮的賽前聲明中，間接警告球員別出現單膝跪地的抗議舉動。



路透社報導，從費城飛到明尼阿波利斯（Minneapolis）觀賽的老鷹球迷艾瑞克森（Kelly Erickson）說：「我很高興他們在國歌演奏時站立。」



40歲明星四分衛布雷迪今天力拚紀錄，若順利率領愛國者贏得平紀錄的第6冠，他將成為超級盃冠軍球隊中最年長的四分衛。



若拿下第6冠，布雷迪冠軍戒數量也將傲視群雄，成為史上最多。



無論輸贏，布雷迪繼16年前首度率愛國者在2002年超級盃奪冠後，今天有望成為歷年超級盃參賽球員中，年紀最大的非踢球員。



美國歌手賈斯汀（Justin Timberlake）睽違14年，今天將再度回歸超級盃中場秀。他2004年與珍娜傑克森（Janet Jackson）在超級盃中場秀演出時，扯開女方衣服露胸，引發軒然大波。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070205