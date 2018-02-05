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等著看超級盃 NBA綠衫軍絕殺拓荒者

發稿時間：2018/02/05 08:34

最新更新：2018/02/05 08:34

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（中央社波士頓4日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天上演「壓哨絕殺」戲碼，前鋒霍福德（Al Horford）後仰跳投，以97比96氣走波特蘭拓荒者，總教練史蒂文斯說：「這樣可以好好看超級盃了。」

法新社報導，霍福德賽後說：「這樣的跳投我練習了很多次，當球離手的時候，我感覺對了。」

第4節尾聲，「綠衫軍」塞爾蒂克以79比85落後時，霍福德與隊友歐傑雷伊（Semi Ojeleye）、塔特姆（Jayson Tatum）連續3次外線得手，打出一波11比0的攻勢，重新取得領先。

終場前4秒，綠衫軍95比96落後，霍福德投進價值連城的逆轉絕殺，時間剛好走完，拓荒者毫無還手的餘地。霍福德說，原本是隊友布朗（Jaylen Brown）負責在最後一次進攻出手，但布朗當時被對方守住。

布朗說：「從這一球看得出來，他平常花了多少功夫在這上面，他把握機會，挺身面對挑戰。」

霍福德這場比賽共得22分、10籃板，助「綠衫軍」塞爾蒂克在主場1萬8600名觀眾面前，拿下4連勝。塔特姆攻下17分、布朗16分。

塞爾蒂克總教練史蒂文斯（Brad Stevens）說，球隊慶祝這場勝利的方式，就是觀賞接著開打的美式足球超級盃，看新英格蘭愛國者出戰費城老鷹。

史蒂文斯說：「贏下這場比賽，我們就可以好好看超級盃了。」（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070205

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