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超級盃上半場 老鷹22比12領先愛國者

發稿時間：2018/02/05 09:23

最新更新：2018/02/05 09:23

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（中央社明尼阿波利斯4日綜合外電報導）第52屆職業美式足球NFL超級盃今天登場，費城老鷹（Eagles）上半場結束時，以22比12領先新英格蘭愛國者（Patriots）。

路透社報導，艾略特（Jake Elliott）助老鷹先馳得點，25碼射門命中，取得3比0領先。愛國者之後靠葛斯特考斯基（Stephen Gostkowski）26碼射門追平。

老鷹外接手傑佛瑞（Alshon Jeffery）首節最後2分34秒接住四分衛福爾斯（Nick Foles）34碼傳球達陣，助老鷹首節結束以9比3領先愛國者。

到了第2節，老鷹跑衛布勞特（LeGarrette Blount）跑出21碼達陣，比分來到15比3。

但愛國者的葛斯特考斯基隨後命中45碼射門，隊友懷特（James White）接著完成26碼跑陣達陣，將頹勢縮小到12比15。

不過老鷹後來還以顏色，柏頓（Trey Burton）1碼傳球福爾斯達陣，艾略特加踢得1分，將比分推進到22比12，老鷹上半場結束取得領先。

接下來長達12分鐘的中場表演由美國歌手賈斯汀（Justin Timberlake）擔綱。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070205

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