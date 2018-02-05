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世界盃男籃亞洲區資格賽 中華隊目標贏日

發稿時間：2018/02/05 14:01

最新更新：2018/02/05 14:01

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（中央社記者龍柏安台北5日電）中華男籃今天上午在台灣啤酒籃球場舉行第2階段開訓，24人大名單當中，扣除6名旅外球員，18人僅8人報到，教練團開會時明確指出，2月22日作客日本之役一定要贏。

2019世界盃男籃亞洲區資格賽第2階段，將於2月22日在日本登場，中華隊作客日本結束後，2月25日馬上又得轉戰澳洲，在24人大名單當中，共有陳盈駿、胡瓏貿、劉錚、周儀翔、楊敬敏與曾文鼎等6人，因CBA（中國男子籃球職業聯賽）仍有賽事無法歸隊，將延後報到。

中華隊總教練周俊三指出，CBA上半季賽事將打到2月11日結束，有些球員因在客場出賽，因此希望旅外球員最快能在2月13日前完成報到，由於有些球員因有傷病問題，已提前和教練團請假，而裕隆納智捷的呂政儒、李德威以及周柏臣等3人，則因球隊尾牙沒能和球員聯繫上。

今天開訓首日球員完成報到手續後，就在會議室裡開會，教練團也針對未來訓練方針提出討論，中華隊美籍技術顧問派克（Charlie Parker）也挑明，作客日本之戰至關重要，如果能夠拿下這場勝利，第3階段主場能夠再擊敗日本與菲律賓，幾乎就能保證晉級。

中華隊預計明天早上10時開始進行訓練，小年夜練完後開始放假，預計初二晚上收假，初五動身前往日本。

世界盃亞洲區資格賽第2階段，中華隊24人名單如下：陳盈駿、蔣淯安、李愷諺、洪志善、蘇翊傑、周儀翔、蔡文誠、黃鎮、楊敬敏、張博勝、劉錚、呂政儒、張宗憲、黃聰翰、郭少傑、胡瓏貿、蘇奕晉、林郅為、周柏臣、周伯勳、陳冠全、曾文鼎、戴維斯（Quincy Davis）、李德威。（編輯：李錫璋）1070205

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