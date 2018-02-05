平昌冬奧牽動世界局勢 百年5大賽事撼全球

（中央社紐約4日綜合外電報導）全球運動比賽經常與賽場外國際大事息息相關，本屆冬季奧林匹克運動會9日將在南韓平昌開幕，正是體育賽事牽動全球政治的最新一例，彭博盤點百年來撼動世界局勢的重大賽事。



這些體育賽事包括1908年新崛起的美國在奧運挑戰英國霸權，1936年獨裁者希特勒拿奧運當作政治宣傳，1972年恐怖分子震撼全世界等。



這次平昌冬奧，南韓總統文在寅邀請北韓參賽，希望能緩和緊張關係，以避免北韓核武計畫帶來毀滅性戰爭。本屆冬奧能否邁向持久和平仍不明朗，但這已是北韓領導人金正恩成功的一步棋。比起任何運動員，金正恩占據了更多頭條版面。



英國布萊頓大學講師梅克爾（Udo Merkel）專攻體育外交，他表示：「只有將體育深植於更廣大的外交政策或戰略當中，把體育當作外交手段才能夠奏效。」



他說：「如果不深植，僅是象徵性在國際場合露面的動作，這一切都毫無意義。」



以下是彭博整理出上個世紀期間，對世界局勢造成重大影響的幾次體育賽事。



●1908年倫敦奧運



新崛起的美國挑戰英國全球霸主地位，這次奧運原本應該可以緩和緊張。不過，東道主英國沒有在開幕典禮懸掛美國國旗，而美國隊進場時，也拒絕在英國國王面前傾斜星條旗致意。歷史學家說，美國指控英國拔河隊在賽場上穿了加重鞋想在比賽時占便宜。不久之後，狂熱分子把象徵英國的紙紮獅子拖到紐約街上遊街。



●1936年柏林奧運



美國黑人運動員歐文斯（Jesse Owens）接連奪牌之後，這場奧運就被視為希特勒（Adolf Hitler）顏面無光的時刻。不過實際上，根據美國大屠殺紀念館，在各國發動抵制失敗後，納粹德國將本屆奧運轉變成一場形象宣傳的勝利，在各國觀眾與記者面前包裝出愛好和平、心胸寬闊的德國形象。



●1971年乒乓外交



美國與中國為了建立外交關係，歷經3個月的秘密會談之後，毛澤東邀請一支美國桌球隊訪問北京。儘管當時國務卿季辛吉（Henry Kissinger）抱持懷疑，這場乒乓球比賽仍為美國總統尼克森（Richard Nixon）訪中鋪路，8年後美國正式與中華人民共和國建交。



●1972年慕尼黑奧運



奧運主辦單位希望藉由比賽為分裂的東西德推動和解。但實際上，東德運動員只為自家隊伍加油，拒喝西德的巴伐利亞啤酒，堅持要喝自己帶來的啤酒。慕尼黑奧運落幕超過17年後，柏林圍牆才被推倒。另外，同情巴勒斯坦的恐怖分子破壞了這場運動盛事，殺害11名以色列運動員及1名警察。



●1988年漢城奧運（現名首爾）



北韓提議與南韓共同主辦奧運遭到拒絕後，便決定抵制本屆奧運。北韓遭拒的部分原因是，一年前北韓派特務用炸彈攻擊南韓一架班機，造成115人死亡。



漢城奧運一開場就出現可怕畫面，一群和平鴿在聖火台上被活活烤死，但因為這是歷來出席率最高的其中一次奧運，而大體上被認為是成功的一屆。不過也有歷史學家說，北韓因為遭到羞辱而走向激進挑釁立場，本屆奧運導致朝鮮半島長期以來處在緊張狀態。（譯者：林宏翰/核稿：林憬屏）1070205