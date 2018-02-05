老鷹四分衛創NFL歷史 教頭也初嚐勝利滋味

影片來源：NFL YouTube頻道

（中央社明尼阿波利斯4日綜合外電報導）職業美式足球NFL費城老鷹爆冷擊敗新英格蘭愛國者，抱回隊史首冠，福爾斯成超級盃史上首位接住傳球達陣的四分衛，總教練皮德森則是執教生涯首戰超級盃就嚐勝利滋味。



福爾斯（Nick Foles）今天在超級盃傳出373碼，率領賽前不被看好的老鷹以41比33擊敗上屆冠軍愛國者，獲頒超級盃最有價值球員（MVP）。



29歲的福爾斯今天扮演關鍵角色，全場43次傳球28次成功。29歲來自德州的他，是在四分衛溫茲（Carson Wentz）去年12月在季末受傷後臨危受命，扛起重責。



他說，面對尋求生涯第6只冠軍戒的愛國者明星四分衛布雷迪（Tom Brady），他並不緊張。「我很冷靜，我們有一整隊超讚的球員。」



布雷迪2002年披愛國者戰袍贏得生涯首冠時，福爾斯剛滿13歲。



同樣的，先前不曾在超級盃執掌兵符的老鷹總教練皮德森（Doug Pederson），今天面對NFL史上最成功的教頭畢利契克（Bill Belichick）麾下大軍也是臨危不亂。



法新社報導，65歲的畢利契克在50年執教生涯中贏過7枚超級盃冠軍戒，其中2枚在紐約巨人擔任助理教練時期，另外5枚在愛國者擔任教頭期間摘下。



反觀50歲的皮德森，首度擔任教頭資歷才2年。畢利契克2005年第5度贏得超級盃時，皮德森還在路易斯安那州的高中球隊執教。



老鷹拿下勝利後，MVP福爾斯在場邊說：「難以置信。我們賽前感覺很有信心，然後就上場好好比賽，我們從小就在打球，都會幻想這一刻。」「我們非常幸運。」



他說：「實在難以言喻。成為這個組織的一分子，而且幼時夢想成真，站在這裡與一群很棒的人享受勝利彩紙飄下的那一刻，我們等這一刻等了好久。」



他還說：「我以身為費城老鷹一員為榮。」（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070205





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