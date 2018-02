俄選手禁賽令雖解除 國際奧會：不邀參加冬奧

(中央社平昌5日綜合外電報導)俄羅斯多名運動員因捲入禁藥醜聞遭罰終身禁賽,體育仲裁法庭上週取消禁賽令引發爭議。但國際奧林匹克委員會今天宣布,不會邀請這些運動員參加南韓平昌冬季奧運。



法新社報導,根據聲明,特別小組「一致建議國際奧會(IOC)勿邀請這15人參與2018年平昌冬奧」後,國際奧會作出上述決定。



國際奧會說:「來自俄羅斯的奧林匹克運動員實施小組(Olympic Athlete from Russia Implementation Group)證實,不會另外邀請這15人參賽。」



共28名俄羅斯運動員涉服禁藥,被處終身禁止參加奧運,但體育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport, CAS)1日推翻禁賽令,這15人名列其中。



這15人包括13名運動員和兩名現任助理人員的前運動員。28人中的另13人不是已經退休,就是因不明原因無法參賽。



國際奧會已就大規模禁藥風波禁止俄羅斯參與平昌冬奧,但有169名俄國選手通過嚴格的反禁藥協議,將以中立運動員身分參賽。



國際奧會作出上述宣布前,主席巴赫(Thomas Bach)以「非常失望與震驚」抨擊體育仲裁法庭的決定,並敦促這個獨立的運動仲裁法庭進行改革。



平昌冬奧將於2月9日開幕、25日閉幕。(譯者:劉文瑜/核稿:鄭詩韻)1070205