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俄選手禁賽令雖解除 國際奧會：不邀參加冬奧

發稿時間：2018/02/05 15:18

最新更新：2018/02/05 15:18

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（中央社平昌5日綜合外電報導）俄羅斯多名運動員因捲入禁藥醜聞遭罰終身禁賽，體育仲裁法庭上週取消禁賽令引發爭議。但國際奧林匹克委員會今天宣布，不會邀請這些運動員參加南韓平昌冬季奧運。

法新社報導，根據聲明，特別小組「一致建議國際奧會（IOC）勿邀請這15人參與2018年平昌冬奧」後，國際奧會作出上述決定。

國際奧會說：「來自俄羅斯的奧林匹克運動員實施小組（Olympic Athlete from Russia Implementation Group）證實，不會另外邀請這15人參賽。」

共28名俄羅斯運動員涉服禁藥，被處終身禁止參加奧運，但體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport, CAS）1日推翻禁賽令，這15人名列其中。

這15人包括13名運動員和兩名現任助理人員的前運動員。28人中的另13人不是已經退休，就是因不明原因無法參賽。

國際奧會已就大規模禁藥風波禁止俄羅斯參與平昌冬奧，但有169名俄國選手通過嚴格的反禁藥協議，將以中立運動員身分參賽。

國際奧會作出上述宣布前，主席巴赫（Thomas Bach）以「非常失望與震驚」抨擊體育仲裁法庭的決定，並敦促這個獨立的運動仲裁法庭進行改革。

平昌冬奧將於2月9日開幕、25日閉幕。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070205

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