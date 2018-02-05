獸王登場 桃猿春訓首款球衣曝光

中華職棒Lamigo桃猿隊5日公布第5代綽號球衣，主題為「獸王Beastmaster」，為桃猿隊2018年首款比賽球衣。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者黃巧雯傳真 107年2月5日

（中央社記者黃巧雯台北5日電）延續過去傳統，中華職棒Lamigo桃猿隊今天公布第五代綽號球衣，主題為「獸王Beastmaster」，為桃猿隊今年首款比賽球衣，球員2月春節期間赴石垣島比賽時，將首度穿著上場。



桃猿隊春訓熱身賽專屬比賽球衣以綽號亮相，一直是球隊傳統，包括「大王」、「鄉長」、「小胖」、「超級喜歡」、「奴奴」等球迷耳熟能詳的綽號球衣。



今年綽號球衣主題為「獸王Beastmaster」，以「稱霸叢林的獸王是桃猿」的概念，期許Lamigo在職棒稱王，而叢林感、彷彿野獸奔馳般的速度以及大量狂亂的黑調藍光，呈現球員即將在春訓期間，所鍛鍊出來的投打速度，五顆星象徵五座總冠軍，獸王桃猿將以最佳狀態面對新球季。



第一次穿上綽號球衣「老虎」的黃子鵬說：「老虎展現了我想要追求的力量與速度，新球季期許自己是勝利的老虎。」



梁家榮、林立各穿上「阿銀」、「阿立」的綽號球衣，而當初隊友曾建議林立可以把加油歌詞「威風林立」放在球衣上，但林立則低調說：「等紅一點再說。」



球團指出，「獸王」球衣將在2月春節期間遠征石垣島時首度穿著亮相，並在接下來的自辦、官辦熱身賽中登場。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070205