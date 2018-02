(中央社明尼阿波利斯4日綜合外電報導)美國國家廣播公司(NBC)轉播的第52屆職業美式足球聯盟NFL超級盃出包,直播畫面中斷全黑將近30秒,若以廣告費來算價值超過1億台幣,NBC事後解釋是設備故障所致。



英國「每日郵報」網站(MailOnline)報導,新英格蘭愛國者(Patriots)與費城老鷹(Eagles)的冠軍戰進行到第2節,愛國者的葛斯特考斯基45碼射門中的後,全美電視螢幕突然黑屏,陷入令人難熬的26秒。



NBC事後發布簡短聲明表示,因設備故障導致直播畫面中斷。



NBC在聲明中表示:「我們設備短暫故障,但已迅速修復。觀眾沒有錯過任何比賽內容或廣告。」





