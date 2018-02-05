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愛國者超級盃吞敗 賭盤看好明年再爭冠

發稿時間：2018/02/05 17:09

最新更新：2018/02/05 17:09

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（中央社明尼阿波利斯4日綜合外電報導）新英格蘭愛國者（New England Patriots）雖然於第52屆職業美式足球聯盟NFL超級盃吞敗，但賭盤仍認為愛國者是明年有望爭取重登王座的頂尖勁旅。

路透社報導，根據博弈網站covers.com及BetDSI Sportsbook開出的新球季賠率，明年在亞特蘭大舉行的第53屆超級盃，愛國者最獲看好可能奪冠，賠率為1賠4。

拉斯維加斯西門博彩公司（Westgate Las Vegas SuperBook）賭盤也以愛國者最看好，賠率為2賠9。

愛國者去年擊敗亞特蘭大獵鷹（Atlanta Falcons）勇奪超級盃冠軍後，當時押注他們在本季超級盃奪冠的賠率是1賠5。

賭盤其次看好新科冠軍費城老鷹（Philadelphia Eagles），賠率從1賠6到1賠8。

匹茲堡鋼人（Pittsburgh Steelers）則是第3選擇，賠率是1賠8或1賠9。其次是綠灣包裝人（Green Bay Packers），賠率為1賠10至1賠12，明尼蘇達維京人（Minnesota Vikings）則是1賠12。

接下來是紐奧爾良聖徒（New Orleans Saints）1賠16至1賠17、亞特蘭大獵鷹1賠16到1賠18、達拉斯牛仔（Dallas Cowboys）1賠20到1賠21、洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）1賠19至1賠25，傑克森維爾美洲虎（Jacksonville Jaguars）1賠20至1賠22、西雅圖海鷹（Seattle Seahawks）1賠20至1賠24以及舊金山49人（San Francisco 49ers）1賠20至1賠25。（譯者：鍾佑貞/核稿：林治平）1070205

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