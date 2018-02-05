福爾斯摘超級盃MVP 下季先發地位仍未知

（中央社明尼阿波利斯4日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL費城老鷹（Eagles）四分衛福爾斯，今天在超級盃技壓新英格蘭愛國者（Patriots）四分衛布雷迪，幫助老鷹奪下隊史首冠，但他下季能否先發仍未知。



法新社報導，29歲的福爾斯（Nick Foles）今天和布雷迪（Tom Brady）短兵相接，最終老鷹在這場刺激的對決以41比33爆冷獲勝。



但若老鷹先發四分衛溫茲（Carson Wentz）膝傷復原，拿下超級盃最有價值球員（MVP）的福爾斯下季可能降回替補身分，出現罕見的狀況。



福爾斯去年12月頂替溫茲擔任先發，起初表現不穩，之後便漸入佳境，季後賽對上明尼蘇達維京人（Vikings）表現亮眼，然後在今天的超級盃繳出代表作，其中包括3次達陣及傳出373碼。



如果他在下季重回替補身分，他將成為前巴爾的摩烏鴉（Ravens）的迪爾佛（Trent Dilfer）以來，首位贏得超級盃卻失去先發地位的四分衛。



迪爾佛贏得2000年超級盃後，烏鴉隊沒和他續約，2001年8月被西雅圖海鷹（Seahawks）簽下成為替補四分衛。



萬一溫茲傷勢未復原，老鷹可能選擇留下福爾斯作為保險，或透過交易得利。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070205