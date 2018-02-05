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國際奧會：平昌冬奧為兩韓帶來真正希望

發稿時間：2018/02/05 22:49

最新更新：2018/02/05 22:49

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（中央社南韓江陵市5日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會主席巴赫今天表示，平昌冬季奧運會為分裂的朝鮮半島帶來了「真正的希望」。

法新社報導，平昌冬奧將於9日登場，當孤立的北韓同意派遣運動員代表團參賽，終結數月來的劍拔弩張狀態時，平昌冬奧大受激勵。

巴赫在本週國際奧林匹克委員會（IOC）會期的開幕式上對與會代表說：「2018年的平昌冬奧，為朝鮮半島帶來一個新的開端。」

「平昌冬奧為大韓民國（南韓）及朝鮮民主主義人民共和國（北韓）間，開啟了和平對話的大門。」

「奧運精神讓長期因互不信任及仇恨而分裂的兩韓齊聚一堂。」

「奧運精神為朝鮮半島上的每個人，帶來更燦爛未來的真正希望。」

但巴赫也說，在朝鮮半島上籌辦奧運會是一段漫長且艱辛的過程，南北韓交界處戒備森嚴，且距奧運會場僅50公里，此外，兩韓按照嚴格的法律意義來說仍處交戰狀態。

北韓去年數次試射飛彈，又與美國唇槍舌劍，區域緊張因此升高。法國、德國及奧地利的代表都對派運動員到南韓參賽表示憂心。

但是巴赫說：「在我們所有的對談中，今年的平昌冬奧不但未受到質疑，反而常獲得支持。」

他也說：「儘管政治環境有時令人憂心，但我們一直支持冬奧主辦國南韓，我們不曾討論過其他備案（Plan B）。」（譯者：鍾佑貞/核稿：陳政一）1070205

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