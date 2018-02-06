溫哥華復健感覺被隔離 林書豪將重回球場

（中央社記者黃兆平紐約5日專電）正在溫哥華進行冗長復健的美職籃籃網台裔球星林書豪今天感謝上帝讓他有機會復健，還可以在職籃打球；並相當篤定說，下個球季一定會回到球場，明年一定表現比去年好。



自從去年10月球季開幕戰右膝髕骨肌腱韌帶斷裂後，林書豪在開刀後接受醫療團隊建議，前往加拿大溫哥華Fortius運動暨健康中心復健，這次首度回到紐約布魯克林籃網主場，觀賞隊友比賽。



傷後的林書豪今天面對媒體訪問時，氣色極佳，行動自如，看來復健情形十分良好。他說，復健需要6到9個月時間，「目前進行地非常好，沒有復發、沒有倒退，一直在進步」，Fortius與籃網醫療團隊合作良好，但還不知何時可以完全復原。



不過他很有信心，今年10月可以回來參加季前訓練營，還表示：「下個球季一定會回到球場，全身也會更加健康，相信明年一定會表現比去年好」。稍早他告訴美媒，復出後不會改變以往攻擊性積極打法，但會採取更安全、改變雙腳落地方式，不讓自己失去平衡。



中央社記者詢問這次復健與之前傷痛最大挑戰與不同點，林書豪說，這次時間很長，起碼要6個月，從來沒有過，「更要非常有耐性」；另外這次不只專注膝蓋，還有身體其他傷痛，讓自己運動機能更好，包括跳躍、投籃、跑步等，也就是要更有效率，期盼打的比較好、跑的比較快、跳得比較高、比較健康。



不過林書豪也提到溫哥華復健之路深刻體悟，他說，溫哥華離NBA好像很遠，很不一樣的感覺，「感覺被隔離、很孤單」，但他很喜歡，這樣才能專注復健，不會分心，「百分之一百復健很重要」。



林書豪還說，相信上帝有很好的計畫，每天控制自己的心態，全力訓練與復健，不去擔心別的事。很高興還可以在職籃打球，還有機會復健，而且復健後不會再受到影響，不像前十字韌帶（ACL）或其他傷痛，可能會永遠受到影響。



另外顧及復健進程，林書豪今年暑假亞洲行可能有所變動，目前計畫分兩趟，一趟去台灣、香港，另外一次去中國大陸，分開進行。1070206