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NBA牆哥缺陣照贏 巫師八仙過海5連勝

發稿時間：2018/02/06 15:25

最新更新：2018/02/06 15:25

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國職籃NBA華盛頓巫師在主將「牆哥」沃爾（John Wall）受傷缺陣之下，展現「八仙過海」團隊戰力，8名球員得分達兩位數，以111比102擊敗印第安納溜馬，拿下5連勝。

法新社報導，明星後衛畢爾（Bradley Beal）得21分、前鋒烏布雷（Kelly Oubre Jr.）得15分，助巫師在客場拿下本季最佳的5連勝。

巫師總教練布魯克斯（Scott Brooks）說：「我覺得每個人都貢獻了一分心力，打得很棒。」

巫師氣勢正旺，在明星後衛沃爾缺陣的情況下照常贏球。沃爾左膝受傷之後，巫師未曾吞敗，且對溜馬締造4連勝。

畢爾說：「John（沃爾）是球隊裡重要又珍貴的一分子，在攻守兩端都能吸引對手許多注意力，具有無可取代的地位。」

巫師除了8名球員得分達兩位數，另外有3人抓下超過7個籃板。

另一方面，溜馬輸了這場比賽後，中斷主場6連勝。明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）、控球後衛柯利森（Darren Collison）都沒上場，這場比賽溜馬沒有給對手造成太大威脅。

溜馬前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）攻下本季新高29分，在第4節一度帶動反攻。楊恩（Joe Young）貢獻17分。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070206

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