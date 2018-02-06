/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震地震股市黑鷹直升機

花蓮地震多棟大樓傾斜 統帥飯店多名遊客受困

>rss

-16℃半裸吹冷風 兔女郎籲冬奧無皮草

發稿時間：2018/02/06 17:02

最新更新：2018/02/06 17:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社平昌6日綜合外電報導）一名半裸的動物維權人士今天戴著兔子耳朵並裝上絨毛尾巴，不畏刺骨寒風在平昌抗議皮草買賣，但腳踩高跟鞋冷到發抖的她，卻規避棘手的狗肉議題。

平昌氣溫降到攝氏負16度，不怕冷的弗魯諾（Ashley Fruno）脫到只剩白色胸罩與內褲，在冬季奧運媒體中心外頭揮舞標語，寫著「冠軍不穿皮草」。

然而，儘管穿著內衣褲站在刺骨低溫下超過15分鐘，她強調善待動物組織（People for the Ethical Treatment of Animals）沒有抗議南韓爭議性狗肉買賣的計畫。

法新社和「海峽時報」（The Straits Times）報導，她告訴記者：「外頭真的是冷死了，但比起皮草農場動物所受到的折磨，這不算什麼。不幸的是，許多韓國人穿皮草，毛皮不應出現在奧運。這是在虐待動物，因此我們請求這裡的每個人別穿皮草。」

她說：「市面上有很多時尚又暖和的皮草替代品可以取得，我們沒有理由動兔子背部的一根汗毛。」

動物維權人士在先前幾場大型運動賽事已在呼籲南韓停吃狗肉，最引人關注的是2002年世界盃，當時法國傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）帶頭提倡禁吃狗肉運動，引發南韓反彈。

由於擔憂狗肉問題將令地主籌辦單位難堪，南韓政府在1988年首爾奧運登場前，禁止銷售與食用狗肉。

弗魯諾說：「無論是狗、兔、貂或浣熊，虐待動物就是虐待動物。」她承認儘管身為加拿大人，平昌刺骨寒風還是讓她冷到受不了。

她說：「我們在南韓時將談到許多議題，但沒有針對狗肉策畫具體運動。」（譯者：張曉雯/核稿：劉學源）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP