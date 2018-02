-16℃半裸吹冷風 兔女郎籲冬奧無皮草

(中央社平昌6日綜合外電報導)一名半裸的動物維權人士今天戴著兔子耳朵並裝上絨毛尾巴,不畏刺骨寒風在平昌抗議皮草買賣,但腳踩高跟鞋冷到發抖的她,卻規避棘手的狗肉議題。



平昌氣溫降到攝氏負16度,不怕冷的弗魯諾(Ashley Fruno)脫到只剩白色胸罩與內褲,在冬季奧運媒體中心外頭揮舞標語,寫著「冠軍不穿皮草」。



然而,儘管穿著內衣褲站在刺骨低溫下超過15分鐘,她強調善待動物組織(People for the Ethical Treatment of Animals)沒有抗議南韓爭議性狗肉買賣的計畫。



法新社和「海峽時報」(The Straits Times)報導,她告訴記者:「外頭真的是冷死了,但比起皮草農場動物所受到的折磨,這不算什麼。不幸的是,許多韓國人穿皮草,毛皮不應出現在奧運。這是在虐待動物,因此我們請求這裡的每個人別穿皮草。」



她說:「市面上有很多時尚又暖和的皮草替代品可以取得,我們沒有理由動兔子背部的一根汗毛。」



動物維權人士在先前幾場大型運動賽事已在呼籲南韓停吃狗肉,最引人關注的是2002年世界盃,當時法國傳奇女星碧姬芭杜(Brigitte Bardot)帶頭提倡禁吃狗肉運動,引發南韓反彈。



由於擔憂狗肉問題將令地主籌辦單位難堪,南韓政府在1988年首爾奧運登場前,禁止銷售與食用狗肉。



弗魯諾說:「無論是狗、兔、貂或浣熊,虐待動物就是虐待動物。」她承認儘管身為加拿大人,平昌刺骨寒風還是讓她冷到受不了。



她說:「我們在南韓時將談到許多議題,但沒有針對狗肉策畫具體運動。」(譯者:張曉雯/核稿:劉學源)1070206