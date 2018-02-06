張泰山回來了 目標城市隊冠軍

台中市台灣人壽成棒隊選手加盟儀式6日舉行，前中職球星張泰山（左3）在台中市長林佳龍（右3）等人見證下正式加盟。中央社記者趙麗妍攝 107年2月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）張泰山回來了，結束日本、澳洲旅外行程後，球星張泰山今天在洲際棒球文創園區正式加盟台灣人壽成棒隊。張泰山表示，他將以城市隊冠軍為目標，帶動成棒隊發展。



在澳職成績優異的張泰山在季賽最終戰的最後一打席擊出滿貫全壘打，技驚四座，台灣人壽成棒隊邀請張泰山回台中打球，球隊今天在洲際棒球場文創園區為張泰山與杉尾拓郎、長江翔太兩名日籍選手舉行共同加盟典禮。



張泰山表示，他的棒球生涯猶如一趟「奇幻之旅」，從職棒開始，再回到成棒，他在台中曾創造許多人生輝煌紀錄，台中是他「第一個故鄉」，很開心接到台中球隊的邀約，讓他可以延續棒球生涯。



張泰山指出，台灣現共有30幾支社會球隊，這些都是職棒隊的搖籃，希望球迷們可多關注社會球隊，當關注多時很多企業就會贊助，棒球就會越來越精壯，球迷們多為城市隊球員加油打氣，未來職棒場上就會有這些明星存在。



張泰山打趣的說，球迷們可以趕快找城市隊的球員簽名，不然他們以後成名，就很難跟他們要到簽名了。



台中市長林佳龍表示，曾在台中興農牛打球的張泰山，可說是台灣棒球的傳奇人物，歡迎他回台中加入城市棒球隊，兩名日籍好手也同步加入，讓台日棒球交流再進一步，期待台中棒球發展不止於國內，更能邁向國際，強化「棒球之都」美名。



棒球教育基金會董事長廖豊民表示，棒球基金會將持續協助市府規劃棒球文創園區，並推動成棒隊發展，成棒隊未來不只是比賽性質，更是協助新選手育成的交流，推動台中發展少棒、青少棒等球隊。（編輯：吳協昌）1070206