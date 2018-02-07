詹皇還不想走 美媒：留騎士打完本季

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國職籃NBA交易大限前，克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）動向受矚，不過美國Yahoo運動網站報導，詹皇不會放棄合約中的交易否決權，本季和騎士打拚到底。



路透社報導，各隊想在8日的交易截止日前，挖走詹姆斯的希望可能破滅。根據美國Yahoo網站記者查蘭尼亞（Shams Charania），僅管球隊近況不佳，詹姆斯將不會放棄他合約中的拒絕交易條款，留在騎士打完本季。



騎士近18戰輸了12場，戰績排名東區聯盟第3的位置快要不保，距離第2名的多倫多暴龍5.5場勝差，與東區龍頭塞爾蒂克勝差7.5場。



這個球季結束後，詹姆斯擁有選擇權，能夠跳脫合約成為自由球員。引發各界猜測，他可能二度離開騎士，而騎士得不到任何好處。



查蘭尼亞指出，本季交易截止前，騎士一直尋求扮演買家，而且沒有與詹姆斯討論重建想法，這意味著騎士打算交易掉陣中主力球員。



詹姆斯與騎士在2016年8月簽下3年總值1億美元合約（約新台幣29.4億元），合約第3年的2018-2019球季詹姆斯擁有選擇權，如果續留騎士，可領年薪3560萬美元（約新台幣10億4849萬元）也可選擇成為自由球員。



33歲的詹姆斯是4屆最有價值球員（MVP）得主，本季是他NBA生涯第15個球季，先前51場比賽，平均每場得26.3分、8.7助攻、8籃板。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070207