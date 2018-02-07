統一獅簽新洋投 馬丁尼茲擁大聯盟資歷

（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華職棒統一獅隊今天宣布簽下具大聯盟資歷新洋投馬丁尼茲，而獅隊今年將於4月底在花蓮進行5場賽事，也因球場建築不受地震影響，將按照計畫舉行。



花蓮發生規模6.0強震，造成部分大樓倒塌及道路龜裂，中華職棒今年僅有統一獅隊在4月24至29日當週安排5場比賽，分別對戰中信兄弟和富邦悍將，統一獅領隊蘇泰安表示，今天一早已致電花蓮縣體育處表達關心、慰問之意，並確認球場建築目前沒有受到影響，預計比賽將按照計畫舉行。



蘇泰安透露，統一集團已與社會局取得聯繫，將視實際需求提供物資、現金等協助。



另外，統一獅隊今天發布新聞稿宣布，球團積極補強洋將戰力，已簽下擁有兩年大聯盟資歷新洋投馬丁尼茲（David Martinez），預計23日來台報到、投入球隊春訓。



馬丁尼茲2013年及2014年曾待過MLB太空人隊，主要擔任後援任務，戰績1勝，投18.1局，防禦率6.38。



馬丁尼茲去年球季主要待在太空人3A，共出賽25場，23場先發，戰績7勝12敗，136.1局被擊出143支安打，101次三振，47次四壞球，防禦率4.69，WHIP值1.39。



球團表示，另一位洋投細節正在確認中，預計近日可完成簽約，年後抵台向球隊報到，同時也積極與洋投布魯斯（Bruce Billings）洽談合約，期待能夠盡速達成共識，儘早抵台投入春訓，透過以賽代訓調整，備戰新球季賽事。（編輯：張芷瑄／黃于）1070207