/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市
>rss

蕭敬騰跨足電競 創立The Jams俱樂部

發稿時間：2018/02/07 18:12

最新更新：2018/02/07 18:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北7日電）繼周杰倫之後，蕭敬騰也跨足電競產業，與香港中國數碼文化共同創立The Jams電競俱樂部，提出選手保障年薪新台幣100萬元。

蕭敬騰表示，電競選手就是職業運動員，選手除了訓練之外，也要關懷他們的生活、教育、健康、人際互動，在選手退役之後，將輔導他們轉職電競後勤，走入一般社會。

蕭敬騰指出，將提供選手保障年薪100萬元，因為電競選手的職業生涯比運動員更短，時間更精華，在The Jams嚴格的俱樂部規則下，希望給予選手們相對更好的報酬。

此外，俱樂部將嚴格管理選手的作息及生活，包括生理心理的狀態，訓練的強度，以及電競之外的生活教育，確定選手的飲食是正確健康的，行為是保護手、保護眼睛的，作息是有顧慮到身體狀態的；且作為螢幕前的電競選手，他們要有自己是公眾人物的自覺，俱樂部將培育選手對外的言行舉止。

蕭敬騰表示，俱樂部承諾在選手退役3年內輔導轉職進入電競、直播、遊戲等相關產業，若有退役選手想要完成學業的，也將給付獎學金。

香港中國數碼文化特助江大成也指出，未來也會規劃「J Token」平台，供任何人組建小型賽事，並且透過J Token的流通，讓真正有實力的平民玩家就能透過這個平台獲利；J Token將運用區塊鏈技術，保障流通的安全，並記錄每一筆交易的過程。（編輯：林興盟）1070207

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他體育新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP