蕭敬騰跨足電競 創立The Jams俱樂部

（中央社記者田裕斌台北7日電）繼周杰倫之後，蕭敬騰也跨足電競產業，與香港中國數碼文化共同創立The Jams電競俱樂部，提出選手保障年薪新台幣100萬元。



蕭敬騰表示，電競選手就是職業運動員，選手除了訓練之外，也要關懷他們的生活、教育、健康、人際互動，在選手退役之後，將輔導他們轉職電競後勤，走入一般社會。



蕭敬騰指出，將提供選手保障年薪100萬元，因為電競選手的職業生涯比運動員更短，時間更精華，在The Jams嚴格的俱樂部規則下，希望給予選手們相對更好的報酬。



此外，俱樂部將嚴格管理選手的作息及生活，包括生理心理的狀態，訓練的強度，以及電競之外的生活教育，確定選手的飲食是正確健康的，行為是保護手、保護眼睛的，作息是有顧慮到身體狀態的；且作為螢幕前的電競選手，他們要有自己是公眾人物的自覺，俱樂部將培育選手對外的言行舉止。



蕭敬騰表示，俱樂部承諾在選手退役3年內輔導轉職進入電競、直播、遊戲等相關產業，若有退役選手想要完成學業的，也將給付獎學金。



香港中國數碼文化特助江大成也指出，未來也會規劃「J Token」平台，供任何人組建小型賽事，並且透過J Token的流通，讓真正有實力的平民玩家就能透過這個平台獲利；J Token將運用區塊鏈技術，保障流通的安全，並記錄每一筆交易的過程。（編輯：林興盟）1070207