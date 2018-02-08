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影帝傑米福克斯 參加NBA全明星名人賽

發稿時間：2018/02/08 09:17

最新更新：2018/02/08 10:03

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）美國職籃NBA年度全明星賽今年在洛杉磯舉行，全明星賽前的全明星名人賽參賽者名單今天公布，其中包括曾獲得奧斯卡金像獎最佳男主角獎的傑米福克斯。

根據NBA新聞稿，今年NBA全明星名人賽（NBA All-Star Celebrity Game）凸顯全洛杉磯的特色，兩支交手球隊，分別取名湖人和快艇隊，並由ESPN美女主持人瑞秋尼柯爾斯（Rachel Nichols）和凱蒂諾蘭（Katie Nolan）擔任教練。

並搭配入選美國籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）的崔西麥葛雷迪（Tracy McGrady）、前球星保羅皮爾斯（Paul Pierce）、嘻哈歌手凡夫俗子（Common）以及演員麥可B喬丹（Michael B. Jordan）共組教練團。

至於球員名單則包括，快艇由影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）領銜，搭配2016里約奧運百公尺短跑摘銅的加拿大運動員安德瑞狄葛拉斯（Andre De Grasse），美國高爾夫名將布巴華森（Bubba Watson），前NBA球星傑森威廉斯（Jason Williams）等。

而首位在職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）賽前演唱會表演的加拿大籍華裔男星吳亦凡（Kris Wu），則是第3度入選NBA全明星名人賽。

吳亦凡與前世界拳王特倫斯克勞福（Terence Crawford），曾獲得NBA灌籃大賽冠軍的羅賓遜（Nate Robinson）等，同屬湖人隊。

今年的全明星名人賽首次標定4分線。NBA指出，全明星名人賽的下半場，參賽球員可展開4分線投射，投進一球贊助商捐4000美元做公益，期盼至少能募得2萬美元，捐贈給瑟古德塔馬歇爾大學基金會（Thurgood Marshall College Fund）。1070208

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