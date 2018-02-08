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續留洋基 田中將大：內心聲音叫我這麼做

發稿時間：2018/02/08 12:08

最新更新：2018/02/08 12:37

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（中央社佛州坦帕7日綜合外電報導）日本強投田中將大2014年1月和MLB紐約洋基簽下7年1.55億美元合約，去年賽季結束後，他未執行逃脫條款，而是選擇未來3年續留洋基。田中今天表示，做這決定，是跟著心走。

美聯社報導，田中今天在洋基的小聯盟球場結束牛棚練投後，透過翻譯表示：「我和這些傢伙一同奮戰，尤其是去年。」

「我的想法是，我想再和兄弟們並肩作戰，看能不能把我們想要的東西拿到手。」

洋基去年在美國聯盟冠軍賽第7戰敗給休士頓太空人，和世界大賽擦身而過。

如果右投的田中將大去年秋天決定成為自由球員，現在可能還不知道花落誰家。距離春訓僅剩一週，自由市場完成的大交易卻少之又少。

田中表示：「你是想這樣，還是你想，不管在哪裡，為球季做好準備就好。」

「講到這裡，我現在認為，那時就知道我的去向對我而言是好事。你永遠不會知道，球季結束後，事情會變成這樣。」

田中至今在洋基先發105場，戰績52勝28敗。去年他被敲出35發全壘打，比2016年被轟出的22發還多，最近30次先發，戰績13勝12敗。

田中表示：「季初真的蠻不穩的，我覺得我整個球季都在調整、調整、調整。」

田中也有點小失望，同為日本人的二刀流投手大谷翔平沒選擇洋基，而是落腳洛杉磯天使。

「那種級數的球員，你會想和他同隊。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070208

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