創造歷史 冬奧首見美出櫃男選手參賽

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）即將在本屆冬季奧運會出賽的美國選手黎朋和肯伍錫，無論比賽表現如何，都將寫下歷史。因為他們會是首批公開出櫃後參加冬奧比賽的美國男同性戀運動員。



法新社報導，黎朋（Adam Rippon）是2016年美國花式滑冰錦標賽男子組冠軍得主，今年他將首度參加奧運比賽。



英國出生的肯伍錫（Gus Kenworthy）曾在2014年俄羅斯素溪冬奧賽贏得自由式滑雪男子坡面障礙技巧（Slopestyle）銀牌，他將嘗試在本屆南韓平昌冬奧賽贏得更好的成績。



黎朋和肯伍錫雙雙在2015年10月公開他們的同性戀身分，兩人也因此感覺更好。



肯伍錫說：「當我出櫃時，我害怕流失贊助商和粉絲。一路下來結果卻正好相反。」



28歲的黎朋則表示，他透露最私人的祕密後，感覺獲得解放，並且重燃對滑冰的熱情。



他說：「當我出櫃時，就是我能自由呼吸的時候。一旦所有人都知道這事，我便感覺毫無隱瞞。」



擔任平昌冬奧會美國代表團官方團長的美國副總統彭斯（Mike Pence），由於據稱支持對同性戀進行轉換療法（conversion therapy），而遭到黎朋抨擊。彭斯則否認指控。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070208