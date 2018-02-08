上訴爭取奧運參賽權 13俄人遭仲裁庭駁回

（中央社南韓平昌8日綜合外電報導）俄羅斯表示，希望國際奧會因禁藥問題而禁止俄國隊參加本屆平昌冬奧的決定，能在奧運閉幕前取消。就這項禁令向體育仲裁法庭提起上訴的俄國隊職員中，有13人今天遭到駁回。



法新社報導，體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）表示，他們「沒有管轄權」可受理6名選手與7名醫生、教練和職員的上訴案。法庭同時還接獲了其餘47名俄國隊職員的上訴案。



體育仲裁法庭另外表示，將於明天上午11時（台北時間晚上22時）宣布對這47人能否參加平昌冬奧的仲裁結果。



這個時間將是冬奧開幕9小時之前。



俄國體育高層官員今天表示，俄國政府希望在南韓平昌冬奧結束前，國際奧會（IOC）可以取消因俄國選手系統性服用禁藥所下達的奧運禁賽令；並說，俄國已警告選手，必須遵守嚴格的行為規範。



俄國將有168名運動員以「來自俄羅斯的奧運選手」中立身分參加平昌冬奧，因為俄國奧會（Russian Olympic Committee）去年12月5日遭到禁賽。



國際奧會可以對這些俄國選手解除或部分放寬禁令，以便於他們出席25日的冬奧閉幕式；不過這些選手必須遵守條件，包括不秀出俄國國旗或穿著國旗顏色的衣服。



俄國奧會副主席波茲德尼可夫（Stanislav Pozdnyakov）在冬奧開幕式前夕表示：「我們希望國際奧會針對俄國奧會採取的停權處置，可在冬奧結束前取消。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1070208